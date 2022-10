EN VIVO TMW – Juric: “No puedo criar a un Tauro, lo siento mucho”

20.25 – El Torino se lame las heridas tras perder otro derbi, y liquida el derbi con un gol de Vlahovic y la granada vuelve a dejar en evidencia las dificultades en el área de gol, con el equipo aún apurado. Próximamente, desde la sala de conferencias del Gran Estadio Olímpico de Torino, artística Iván Juric Comentará la derrota por 1-0 en casa ante la Juventus. Siga el texto en vivo en TuttoMercatoWeb.com.

He cometido una serie de errores macrotécnicos: ¿son remordimientos?

“Sí, estoy de acuerdo: todas las ocasiones de la Juventus, desde el inicio, fueron errores fatales desde el punto de vista técnico y sin sentido. Son errores triviales en el primer tiempo y en el segundo tiempo, uno no suele esperarlos”. El mayor arrepentimiento”

¿Te perdiste un consejo?

“En el segundo tiempo vi mejor, creé más. En el primer tiempo pudimos hacer más, sin los delanteros centrales había que trabajar más. El lamento es el mismo de antes: cometimos errores que le abrieron el camino a la Juventus”. .”

¿Podríamos haber hecho más en la primera mitad?

“Lo armamos como siempre y luego faltó la idea de ganar para ganar individualmente y crear superioridad. Podríamos haber hecho más, pero el espíritu y las ideas eran las mismas. Luego jugaron a balón parado”

¿Estabas demasiado tenso?

“Perdemos el balón si otros presionan, pero normalmente no cometemos esos errores. Cometimos otro tipo de errores más de lo habitual”.

¿Hay frustración en ti y en el vestuario?

“Es un discurso más amplio. Cuando estás en Turín puedes tener un año de renacimiento como el año pasado y ves las cosas de cierta manera, pero luego ya no va bien: sin quitar nada en Verona, donde “Acepto la situación, en Turín no lo aceptan y la frustración surge desde afuera. El toro debería ser más valioso, pero miro la realidad: sé lo que es y lo que hemos hecho, ahora tengo que pasarlo”. on. Es una tarea difícil, en la vida hay que fijarse metas realistas. Solo puedo trabajar con los hombres que siempre dan lo mejor de sí”.

¿Qué le pasa a Tauro?

“Con el Empoli estuvo entre los mejores de mi época, así que no lo veo así”

¿Cómo te animas?

“Queremos ir el martes a la Coppa Italia y volver a la normalidad. Hay momentos positivos y otros a los que nos tenemos que adaptar, pero el torneo acaba de empezar y tenemos que recuperarnos enseguida”.

¿Fue buena la contribución de los fans?

“El ambiente era hermoso, había mucho apoyo: lo siento por no hacer nada más. Como entrenador, no puedo hacer más por este lugar. Pero no puedo dar un paso más. C” Es un buen equipo, pero no puedo dar la satisfacción que merece la arena. Sé que ha hecho muchas cosas buenas, que trabajamos como perros y que tenemos muchos problemas, pero no puedo presionarte. Pero no es una renuncia”.

¿Qué se necesitará en enero?

“No pido refuerzos. Me dieron dos bofetadas y di dos pasos atrás. Siempre luché y trabajé, incluso en Verona tuvimos muchas peleas y tomamos tacos para cambiar la temporada. Sin embargo, en algunas cosas, no lo hago”. “Salgo y tengo que concentrarme en el equipo: estos muchachos entrenan en la parte superior. , pero puse mis energías en el campo. El primer mercado de fichajes en Verona fue turbulento y tuvimos peleas, luego me retiré pero entendieron lo que yo quería y ahí ya no necesitas que me vuelva loco.”

¿La despedida es pronto?

“Yo no controlo. Somos los toros: hicimos un gran primer año. Para acabar 10º, y va a ser el Scudetto, hay que estar ilusionado. En Verona me preguntaron por qué no estaba contento a pesar de la 9º lugar, quería ir a Europa. Turín no es apto para el 12 o 13, me siento como una persona insatisfecha. No puedo hacer un movimiento. Siempre me critico a mí mismo, preguntándome ‘Evan, ¿por qué no vences? ¿Empoli? “Y me digo a mí mismo que debo hacer algo más. Estamos todos juntos, pero no puedo hacer eso aquí”.

¿Falta calidad en tu equipo?

“Hay situaciones en las que los jugadores pueden ser mejores o no mejores. Siempre he apreciado a los jugadores, si me dan contratos tan importantes es porque el valor de los jugadores aumenta. Mi trabajo es llevar a los jugadores a otro nivel. Yo nunca he tenido grandes jugadores, siempre estoy buscando la clave correcta para hacerlos crecer y por eso lo aprecio”

