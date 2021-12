Kane y Bernardeschi continúan su ascenso – Corriere.it

Desde Paolo Tomaselli, enviado a Turín

El equipo de Allegri tomó la delantera en la primera parte y parecía tener el control, pero en la segunda parte los hombres de Mazzarri fallaron dos goles para marcar al extremo toscano.

A mitad de la segunda parte, el equipo de Mazzarri, que se recuperó del 2-4-0 ante Inter y Udinese y de despejar a Godín y Cáceres, también tiene la posibilidad, además de debilidad, de empatar: Las primeras patadas de Dalbert Poco en la cruz de Bellanova y poco después Joao Pedro obliga a Chesney a un desfile militar Complejo para distraer la cabeza por encima del travesaño. En Salerno, fue el poste el que salvó a la Juventus de un potencial empate 1-1, en Venecia, en cambio, el soberbio gol de Aramo costó dos puntos de más e impidió jugar a Allegri, mientras que en Bologna De Ligt fue fundamental para evitar problemas antes de. 2-0. La moral no cambia, porque es la Juventus la que claramente no cambia: No hay necesidad de estar demasiado tranquilo con este equipo., que ha ganado el cuarto de los últimos cinco partidos (tres de ellos en los últimos tres de la clasificación), pero no parece tener la fuerza y ​​la conciencia de quienes han aportado suficientes suministros para un invierno que promete ser un duro y estancado punto muerto: casi todos los enfrentamientos cara a cara – excepto Independientemente del Inter, incluso si hay un partido de Supercoppa el 12 de enero – llega entre enero y principios de febrero. Para la Juventus, el balance de la ida ante rivales del mismo rango no es demasiado negativo, pero no permite mucho optimismo, sobre todo si no llegan refuerzos del mercado: igual con Milán e Inter, victorias con Roma, Lazio. , Fiorentina y compañía con Napoli y Atalanta.