Zanardi en casa, la tercera vida de un hombre más allá (y tenemos que agradecerle) – Corriere.it

Es un candidato para uno de los pocos cuentos de hadas hermosos de esta Navidad. Quizás fue inesperado e inesperado también, dada la forma en que estaban las cosas. Pero cuando hay en el camino Sandrino Zanardi, el campeón del mundo en pura flexibilidad, Relativo imposible.

Flexibilidad es una de esas palabras que se ha puesto de moda sin quizás siquiera comprender su significado. Tiene que ver con la capacidad de algunos materiales de no colapsar tras un impacto muy violento. También se aplica a los humanos. La verdadera resiliencia no solo tiene éxito frente a cualquier colapso físico o moral, sino que, Contra todo pronóstico, también son capaces de subir la apuesta con el destino e incluso burlarse de él., superación personal y obtención de resultados contrarios a las leyes de la naturaleza. Aquí, piensas en Zanardi y lo entiendes.

Del universo paralelo en el que creció hace veinte años, y donde ha vuelto a vivir en una soledad irreal rodeado de amor, llegan una vez más noticias que no pertenecen a nuestro mundo natural. Un año y medio después del accidente en Val di Chiana Quien se derrumbó la cabeza, el segundo accidente después 2001 en Alemania que le costó las piernasAlex Zanardi de vuelta a casa, en la casa familiar en el campo de Padawan. Parecía una locura pensar que esto sucedería, y que podría pasarle a cualquier otra persona. Pero él es un tigre, dijo su hijo Nicole justo después de que su padre, junio de 2020, sobreviviera las primeras noches después del duro choque contra la esquina cerrada del camión. Te lo crees, Nicole. Daniela creyó en él, la esposa de la vida y de la vida. Todos los demás miraron hacia abajo, como si fuera demasiado esta vez incluso para un tigre como Sandrino. Por el amor de Dios, alguien que ha subido mucho mejor que Lazarus tras un sangriento sábado en el Lositzering: un coche que corta su Reynard Honda y él mismo en dos, el maletero de un lado y el resto del cuerpo del otro, muy lejos. . READ Increíble publicación de Twitter de Dazn sobre Atalanta Roma ¿Sobre? Mac. No solo se quita la vida por la cola, sino que esa vida, una vez salvada, también comienza a darle vueltas. Descubre la handbike, la bici que te empuja con los brazosEntrena como loco, se convierte en el número uno en la historia del deporte. Cuatro medallas de oro olímpicas, victorias inigualables en su carrera como piloto de Fórmula 1, aunque muy noble, nunca soñó con alcanzarlas.

Y cuando la leyenda, en lugar de descansar y disfrutar del sabor de la segunda vida, a la edad de 53 años, piensa en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 y concibe una especie de gira por Italia con fines benéficos para traer algo de entusiasmo y alegría a un país que Fue un comienzo doloroso que resurgió de la primera tormenta devastadora de Covid. El ruido facial diagnosticado por primera vez después del accidente en el campo de Siegni no deja mucho espacio para la tercera vez. Sin embargo, sucede, pero Sandrino Zanardi de Bolonia no se ha dejado llevar. Milímetro después de la operación, entre avances, recaídas, desesperación, no se rinde. Incluso atraviesa las interminables complicaciones de la epidemia: meses de incomunicación, médicos y enfermeras enmascarados y todas las medidas de protección necesarias, los familiares más cercanos (madre, esposa e hijo) que solo pueden estar con él uno a uno y para nada. más de una hora y media. Todo con las funciones muy complejas del cerebro y las emociones que necesitan ser restauradas. Totalmente, para reiniciar después de este brutal reset y sin un cierto retorno a la plena funcionalidad. Uno de los primeros médicos dijo que delante de él había otro Everest. Y el problema, durante muchos meses y meses, fue llegar al menos al pie de la montaña, donde precedió al desafío y ganó una vez. Alex despega. READ Real Madrid - Inter 2-0, reportajes: Calhanoglu se retrae, Militao pasa el muro

Reconstruyen su cabeza y su rostro, Se abren de nuevo y ven sus encantadores ojos azules, llegan las primeras sonrisas, y comienza a mover nuevamente los dedos, luego las manos, tomando las migajas en el momento que le quitan. Ahora que se ha evitado lo peor, ya que no hay mayor riesgo de contagio que las muchas heridas que lo marcaron, ahora la buena noticia no llegará. Después de varios hospitales, volvemos a casa, anunció la inseparable Daniela Mane de Zanardi y BMW, quien es embajadora. Pero la revelación, junto con algo más que un gozo comprensible, es sabiduría que refleja la conciencia de ese Hemos recorrido un largo camino pero aún queda mucho por hacer, incluso para un hombre de posibles sueños..

A la edad de cincuenta y cinco años, en una habitación acondicionada para él, Alex no permite ni sus propias ilusiones. Conoce el rostro del Everest por experiencia de primera mano y un tremendo esfuerzo que vuelve despiadadamente a su espera ahora que lo ha alcanzado desde debajo de él. El sonido aún no se apaga por sí solo y se puede entender después de una intubación prolongada. Se da cuenta, trata de comprenderse a sí mismo, permanece mucho más abajo en la cama y se mueve a una silla de ruedas reforzada para poder sostener el cuello.. No escribe, aún no ha llegado el momento, porque comienza a empujar la bicicleta estática con las manos, la fuerza en los brazos aumenta. Él está de vuelta. De hecho, nunca se fue, ni siquiera en los momentos asesinos del 19 de junio de 2020 en los que se encontró en la línea entre usted y resistir de nuevo o rendirse para siempre. Daniela, a los médicos que le preguntaron qué hacer, respondió: Si hay una oportunidad para salvarlo, hagan todo lo necesario. Y asi fue. READ Saludos a la afición y pensamientos de Maradona

El mérito de los médicos, es decir, quien en estos infinitos meses haya recuperado una de las dos partes de su cuerpo, la cabeza, se le dejó a un verdadero gigante, cuando se perdió la tercera parte, los miembros inferiores, se dijo. : Centrémonos en lo que aún tenemos, por eso es inútil llorar por lo que aún no tendremos ahora mismo. Y también gracias al amor desbordante que tenía constantemente, Sin interrupción, el calor derritió las paredes de las habitaciones de varios refugios: el amor de los fanáticos, la gente que ni siquiera sabía de deportes, los niños que les contaban la historia, qué cuento de hadas, para un señor de rostro limpio y hermoso que lo hacía. no sucumbir a la maldad del destino. Y siempre es una buena forma de hacerlo una vez que lo veas en la televisión, en una entrevista o en una transmisión en vivo, ya no podrás olvidarlo.

Buen hombre, Alex Zanardi, luchador al máximo y un poco más, Está hecho de un metal cuya composición es conocida solo por unos pocos. Su regreso a casa vale más que un suspiro de alivio para un héroe que ha sido blanco de la mala suerte. La buena noticia también es una poderosa inyección de confianza. Disponible para todos, gratis. Solo Dios sabe cuánto lo necesitamos. Gracias por eso también, héroe.