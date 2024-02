Roma y Mourinho critican a Friedkin: “Fue excluido por quienes entienden poco de fútbol”|Primapagina

jose habla otra vez mourinho, Lo hizo a través de su primer artículo aparecido en el portal inglés Football.com vía “Pulse Nigeria” comentando la fase final de la Liga de Campeones. El ex entrenador de la Roma, aunque no mencionado, lanzó una crítica a Friedkin: Y añadió: “Las competiciones europeas están a punto de comenzar, especialmente la Liga de Campeones, quizás la competición más importante del calendario mundial. No estaré en estos tramos finales, no porque ya esté eliminado, sino porque he sido “eliminado” por alguien que sabe poco de fútbol. Así es la vida, llena de altibajos, y estoy creciendo, a pesar del despido inesperado e injusto. Pero volveré con más ilusión y confianza para jugar estos partidos de la Unión Europea”.

Exención – El despido de Mourinho llegó como un rayo caído del cielo el 16 de enero. Friedkins compareció en Trigoria tras la derrota en San Siro ante el Milán, exigiendo al técnico que abandonara inmediatamente el polideportivo.. Se produjo una acalorada discusión y se produjo el incidente. Del episodio de la conferencia Regresó al equipo con la inscripción: “Cuando seáis hombres me lo daréis”. Mo, que nunca había hablado hasta ahora, envió un mensaje claro. El mismo día en Trigoria, Daniele De Rossi firmó el contrato.

Consejos – Luego pase al consejo. “He jugado muchos partidos y he llegado varias veces a la final. Son partidos realmente especiales, para nosotros como entrenadores, para los aficionados y, por supuesto, para los jugadores. Por lo tanto, tengo suficiente experiencia y conocimiento. Saber avanzar, incluso cuando tenemos oponentes con un potencial mucho mayor que el nuestro. En este punto siempre lo tengo presente: en el primer partido siempre se juega para ganar; Y en la segunda ya sabes lo que necesitas para pasar a la siguiente ronda: Ganar por un gol, empatar o incluso perder por uno o dos goles. “Los partidos eliminatorios se gestionan sobre esta base”. Ayer mismo, en rueda de prensa, De Rossi anunció que toma un ejemplo del camino europeo de la Roma de Mourinho.

el futuro – Mourinho todavía tiene contrato con la Roma, pero ya es el centro de muchos rumores. Más fuerte conduce a Es posible que el Bayern de Múnich despida a Tuchel en las próximas horas. En este caso, el jugador destacado correría el riesgo de enfrentarse inmediatamente a la Lazio. Además, siempre está la candente pista árabe, aunque Mo prefiera quedarse en Europa.