Torino-Bolonia 0-0, Juric: “El Torino falló el gol”. Motta: “La Fundación”

El resultado 0-0 satisface al Bolonia, no al Torino. El entrenador de Granata Juric lo confirma: “En los últimos tres meses sólo cometimos errores en el partido contra el Frosinone, ni siquiera contra el Bolonia encajamos nada. No pudimos marcar goles, pero no encajamos nada y ellos están jugando bien”. Bueno, aunque tuvimos que sacar a algunos jugadores de posiciones, tuvimos muchas oportunidades pero no pudimos aprovecharlas. El equipo hizo lo mejor que pudo, como pasó contra Lazio y Fiorentina, donde perdimos.