“Discutieron con mi madre”.

Belén Rodríguez, invitada al programa de radio de Cattelan, habló por primera vez sobre la ruptura con Elio Lorenzoni ocurrida hace unos meses: “Ella no se llevaba bien con mi mamá. Empezó a discutir con él y me di cuenta de que tenía que hacerlo”. traelo a casa.”

Belén Rodríguez hablar por primera vez Separación de Elio Lorenzoni. Invitado al programa de radio Alessandro Cattelan (Katelandia), junto a su hermana Cecilia, corista y futura estrella de Clelebrity Hunted, cuenta el final de la historia con el empresario de Brescia, que aún no se ha pronunciado, ni siquiera sobre sus socios.

¿Por qué se separaron Belén Rodríguez y Elio Lorenzoni?

““No se pueden entender los cuchillos que volaron”.Belén Rodríguez le dijo a Alessandro Cattelan, refiriéndose a Elio Lorenzoni. La corista confirmó algunos de los rumores que circulaban desde hace unos meses, explicando que la historia terminó porque el empresario No se llevaba bien con su madre. Verónica Kozani. Todo esto sucederá en Nochevieja, cuando Belén parte hacia Argentina con su hermana Cecilia, su hermano Jeremías, sus compañeros y el resto de la familia. En esa ocasión particular, Rodríguez se dio cuenta de esto Elio y su madre no tenían buena sangre.tanto es así que serán La discusión comenzó:

No nos llevábamos bien y mi madre estaba completamente de acuerdo conmigo en todos los aspectos, cosa que nunca hizo. Entonces, cuando estuvo de acuerdo conmigo y comenzó a discutir con él, supe que tenía que traerlo a casa.

Belén Rodríguez tendrá un nuevo coqueteo: fue captada con Angelo Eduardo

Tras el fin de su relación amorosa con Elio Lorenzoni, la corista fue vista recientemente en compañía de otro chico con el que parece haber empezado a salir. La revista semanal Diva e Donna la fotografió con Ángel Eduardo, Tiene 34 años, es de origen siciliano y actualmente no se dispone de mucha información sobre él. Una historia publicada por Belén en Instagram también indica que era una coqueta, así la pantalla de uno de los diarios que informó la noticia, pues se aseguró de corregir el nombre del chico.