¿Fiorello al Nuovi? “No voy a dejar a Ray, nos vemos en la próxima idea”.

Fiorello a nueve? “¿Por qué? No me muevo, no dejaré a ray Pero aún Larga vida al Rayo 2 Que cierra el 10 de mayo solo diré eso Nos vemos en la siguiente idea., una oferta. ¿cuando? En un mes, 6 meses, un año o nunca. “No lo sé, ¿quién puede saberlo?”, dijo el showman cuando se le preguntó. Adencronosal margen del evento “Tenis y Amigos – Edición Especial 2024”, que comenzó ayer el fin de semana del Campeonato Internazionali Bnl d’Italia de Tenis en el Foro Itálico, del 6 al 19 de mayo.

Por eso, el conductor responde sobre su futuro luego de la segunda temporada de su programa matutino, que finaliza la próxima semana. “Por primera vez no estaré al aire ese día mi cumpleaños“, comenta.

Pero hace menos de tres semanas, después de decir adiós Amadeo En Ray, Fiorello fue más directo en su respuesta. “Quiero recordarles a los periodistas que él y yo somos muchos amigos, pero cada uno tiene su propia vida y somos dos personas diferentes. Yo tengo una esposa que se llama Susana, y su esposa se llama Giovanna. Tenemos hijos diferentes: él tiene a José. , Tengo a Angélica y Olivia, tenemos cosas diferentes. Él vive en Milán, y yo vivo en Roma, él va a Nove y yo no voy allí.

Y añadió: “Verá, llegó una llamada telefónica desde el Palacio Chigi: ‘Fiorello debería quedarse, ¿dónde debería quedarme? – Cueste lo que cueste.” Meloni dice: “Fiorello se queda”. No, pero de hecho le salí una llamada telefónica pero ¿qué hago con él?: “Convencerlo, atarlo, asegurarlo, abrazarlo”, dice. Me halaga, un suave masaje del ego, pero todo esto no lo resisto: lo soy. Ya tengo contrato con mi sofá. “He estado descansando durante mucho tiempo desde el 10 de mayo”.