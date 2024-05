Sonia Bruganelli viaja a Honduras, graba la frase en Fedez, cumpleaños 60 de Rocco Siffredi

Una semana llena de dolor chisme. Para los amantes de la relajación, están los que lamentan el pasado (Rocco Siffredi), los que extrañan el amor eterno (Chiara Ferragni), los que se declaran (Carlotta del Isola) y los que viajan a Honduras de sorpresa (Sonia Bruganelli). .

Sonia Broganelli en Honduras, ¿qué está pasando en la famosa isla?

Isla famosa Pierde piezas y Sonia Broganelli vuela a Honduras. A juzgar por las últimas imagen Según comparte el comentarista en su página de Instagram, la ex esposa de Bonolis parece estar lista para aterrizar en la isla y ciertamente no como competidora. Dijo que Sonrisas y canciones televisivas Antes de abordar un avión privado rumbo al Caribe: “Nunca podría vivir la vida de un paria. No soy partidario de las vacaciones de aventura, sino de relajarme y descansar. “Si puedo evitar los sacrificios”. Sin embargo, Sonia Bruganelli emprendió un viaje viaje privado Destino: Honduras. Hacer lo que no está claro. ¿Tendrá un enfrentamiento con algunos marginados? ¿O pondrá a prueba a los competidores con algunas tentaciones? Sólo queda esperar al próximo episodio (programado para el lunes 6 de mayo). El tiempo dirá.

“Goles de vida”, el hit de Ferragni para Fedez

Chiara Ferragni no se lo cuenta a su exmarido, quien en los últimos días ha desatado rumores al mostrarse coqueteando con una chica que se parece mucho a la influencer. Fedez Reemplácela con una (joven) modelo rubia y ella se vengará con el éxito del año. de Los AngelesMientras estaba de vacaciones con sus viejos amigos, la emprendedora digital respondió a su manera a los rumores sobre Federico Lucía y sus nuevas conquistas femeninas. Ferragni publicó en las historias de su cuenta de Instagram una imagen de dos personas mayores caminando lado a lado hacia uno de los puntos panorámicos de Los Ángeles, que es Hollywood Hills. “Metas de la vida“El objetivo de la vida”, escribió Chiara al margen del disparo, dirigiendo un contundente golpe a Fedez sobre el tema.amor eterno. Lo que los dos se juraron el 1 de septiembre de 2018 en Sicilia y que, en cambio, solo duró unos años.

El 60 cumpleaños de Rocco Siffredi: “Me veo viejo”

En este primer fin de semana de mayo, Rocco Siffredi apagó sesenta velas. El actor y director de porno duro celebró cumpleaños Con su mujer Rosa y sus dos hijos, Leonardo y Lorenzo, recuerdan los buenos tiempos, cuando dirigía decenas de películas de moda y tenía delante legiones de actrices. Hoy en día, Rokko es uno de los cineastas porno más poderosos de Hungría, con una academia de actores porno y varios proyectos en marcha, pero todavía mira hacia el pasado con cierta tristeza. “Ya no lo tengo Física de rolesme veo viejo“, admitió recientemente Siffredi, y continuó: “A los 55 años decidí dejar de actuar porque mi crisis había comenzado. Vi a estas chicas de entre 18 y 20 años que querían trabajar conmigo, pero me sentía incapaz.“El tiempo pasa para todos.

Temptation Island y Nello y Carlotta están embarazadas

Corría el año 2020 cuando Carlotta Dell’Isola y Nello Sorrentino conquistaron la audiencia televisiva participando en Isla de la Tentación. Nello y Carlotta se han abierto paso en el corazón de los espectadores convirtiéndose en una de las parejas más queridas del reality show Emociones (que volverá al aire dentro de unos meses con una nueva edición). Tras la boda (que se celebrará en 2022), los dos rumanos ya están en su lugar Estoy a la espera Desde su primer hijo. El anuncio llegó, como suele ocurrir entre las personalidades de la televisión, a través de sus perfiles de Instagram, y acabó desbordado por la emoción de los fans. “Todas las cosas buenas en este mundo comenzaron con un sueño, así que apégate a tu sueño. ¡Pronto nosotros tres!”, Nello y Carlotta escribieron en línea.



