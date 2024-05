Apuñalado en Bailando con las estrellas

Entre los invitados al último episodio de Ciao Maschio, el programa de entrevistas creado y presentado por Nunzia De Girolamo, también estuvieron Enrique Montesano, un actor icónico y más recientemente una personalidad capaz de dividir a la opinión pública con sus ideas contracorriente sobre política, vacunas y mucho más. El rostro del legendario Conde Tachiya, que el próximo mes de junio cumplirá 79 años, no defraudó las expectativas y no evadió las preguntas del presentador, y dio una serie de respuestas “llenas de vivacidad”, entre ellas: Puñalada inesperada Bailando con las estrellas Casi dos años después de su (discutida) participación en el show de Millie Carlucci. Esto es lo que dijo.









Enrico Montesano en Ciao Mascio, se arrepiente

La entrevista con Montesano estuvo llena de remordimiento. De hecho, el actor rumano inicialmente recordó con amargura su experiencia en Política (Fue eurodiputado por el Partido Socialdemócrata de 1994 a 1996), y admitió ante Di Girolamo que no volvería a hacerlo: “Si pudiera volver atrás, resistiría la tentación de satisfacer la curiosidad política. ”, añadió Montesano: “Probablemente también molesté a quienes no pensaban como yo. Me engañé porque pensé que estaba haciendo algo bueno y hermoso por mi país. Dimití después de 22 meses, sin siquiera recibir una pensión como ciudadano europeo. .” Soy un parlamentario feliz y nadie puede decir que les estoy cargando el bolsillo. Contribuyentes“.

Jab sobre bailando con las estrellas

Pero esto no es todo. Nunzia di Girolano también molestó a Enrico Bailando con las estrellasel espectáculo de danza de Millie Carlucci en el que participó 2022 Con una conclusión desastrosa. A pesar de su brillantez en la pista, de hecho, fue descalificado después de seis episodios por llevar una camiseta con el logo de D’Annunzio.Recuerda siempre escuchar“Y una placa NavidadEsta es una decisión tomada por Millie Carlucci y su equipo de autores durante el apogeo de la controversia.