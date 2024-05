Conmovedora la nueva foto con sus hijos Margarita y Andreas

Tiziano Ferro Vuelve a estar en boca de todos tras el ida y vuelta a distancia que hemos tenido estos últimos días Mara Mayonchi, su antigua discográfica. Todo empezó con el productor que, en entrevista con Belfi, culpó a la cantautora latina por no ser lo suficientemente agradecida hacia ella y su marido que lo hicieron quien era: «En mi opinión, Tiziano Ferro no lo entendió tanto. que tuvo suerte de conocernos. ¿Por qué no pensó que mi esposo y yo lo ayudamos a convertirse finalmente en quien era? Pero eso no es importante, no hay que estar agradecido”.

Mara Maionci recibe la danta dorada: “¿Tiziano Ferro? Tal vez él me olvidó, yo extrañaba nuestra relación”.

De ida y vuelta

“Siempre te he estado agradecido, te lo he mostrado un millón de veces en un millón de ocasiones y me pregunto: ¿Por qué es esto? ¿porqué ahora? (…) Si eso es lo que realmente piensas, ¿por qué no me lo dijiste en una de estas ocasiones? Te iba a tranquilizar, te iba a pedir disculpas y volverte a agradecer, como siempre, sin problema”. Tiziano Ferro A una historia de Instagram le siguió un artículo de Grazia Sambruna que acusaba a Mara Maioneci de obligar al cantante a ocultar su homosexualidad y a perder peso al principio de su carrera para tener más éxito.

Mara luego respondió durante la conferencia de prensa.Eurovisión (Donde haces el papel de comentarista junto a Gabriel Corsi), quien habría preferido el agradecimiento humano al reconocimiento económico, una llamada o una carta adicional. Luego concluyó sus historias de Instagram, dirigiendo las acusaciones de terceros al remitente, diciendo: “Buena suerte con tus proyectos y por la serenidad que espero que encuentres: mantente cerca de tu familia porque eso es lo único que realmente importa”. Tiziano Ferro parece haber seguido los consejos al pie de la letra.

Foto con Margarita y Andreas.

Tiziano Ferro Seguí el consejo de Mara Maioneci literalmente porque unas horas después de que terminara la sesión de preguntas y respuestas, compartió una dulce foto con sus hijos. Margarita Y AndrésElegantemente vestido, listo para algunas celebraciones importantes. La pequeña Margherita lleva un vestido color salmón, con zapatos blancos y un pañuelo blanco, mientras que Andreas optó por un traje muy dulce y una corbata color salmón a juego con el vestido de su hermana. El mismo traje también para Tiziano Ferro, que sonríe entre sus dos hijos, orgulloso como siempre y sincero: “Una muy pequeña historia”. La encantadora familia está lista para un evento muy importante, pero del que casi no se sabe nada, debido a la profunda reticencia de Firo hacia sus cachorros.

