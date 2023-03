Me arriesgué a ser arrestado, pero valió la pena.

Gran Hermano VIP 2022/2023

Noche de festejos en la casa GF VIP: A la medianoche los concursantes celebraron hoy el 29 cumpleaños de Nikita Pelizon. Matteo Diamante desde el extranjero organizó una sorpresa para su ex novia: fuegos artificiales. “Seré arrestado después de un tiempo, pero verte feliz me hace sentir bien”.

Fiestas nocturnas en la casa. VIP Gran Hermano: Los concursantes celebraron hoy, 20 de marzo, el cumpleaños número 29 de Nikita Pelizon. La influencer fue llamada al centro de confesiones en plena noche y sus inquilinos aprovecharon para disfrazarse de fiesta con sombreros, gafas y cuernos en mano. Después de brindar por la noche mateo diamante Sorprendió a su ex novia, con quien tiene una fuerte y sincera amistad. "Estoy a punto de ser atrapado después de un tiempo, pero verte tan feliz me hizo un hombre completo".

La sorpresa de Matteo Diamante para Nikita Bellison

Tras la de Antonella Fiordelisi, también la de Nikita Pelizon fuegos artificiales con motivo de su cumpleaños. Para organizar la sorpresa está Mathieu Diamant, su exnovio que ha dejado recientemente la casa GF VIP. El concursante estaba eufórico. “Ella es hermosa, guau. Qué cosa tan hermosa”. Gritó.

El propio Matteo Diamante reveló que lo había pensado con los fans de Pelizon “Nikiters”, quienes le dedicaron amables palabras a su exnovia en Twitter. Dijo que se arriesgaba a ser arrestado: “Hace 7 años escenificaste el primer cumpleaños de tu vida. La noche fue probablemente la más especial de todas y en un momento casi me atrapan, pero verte tan feliz me hizo un hombre realizado, feliz con la mujer en la que me he convertido. sí: valió la pena Así es“.

Fiesta de cumpleaños de Nikita Pelizon

En la casa de GF VIP, la fiesta continuó al ritmo de la música y el baile: los concursantes cantaron “Feliz cumpleaños a ti” a la cumpleañera frente a la torta. “Estamos aquí para compartir este momento con una sonrisa y es hermoso, muchas gracias chicos” La carta a los inquilinos. Luego, por la noche, estaban jugando en el jardín y durante una broma, Tfassi y la cumpleañera terminaron en la piscina.