“Le dieron malos consejos”.

anuncio de acciones alicia marcusi. Para quitar algunos guijarros del zapato. Eva Henger. La ex modelo no tiene buenos recuerdos de su experienciaIsla famosa. “Nunca volveré a hacer eso, admite ante los micrófonos. turquesa -. no estoy en forma Fue un desastre de principio a fin. Él era Experiencia dolorosaLo mismo va para Gran Hermano VIP: “No iba a hacer eso. Me lo ofrecieron pero ya no estoy interesado en los reality shows”.

También detrás de algunas discrepancias con algunos VIP: “Ahora a esta edad tengo una actitud diferente, luego la gente me defrauda. Lo más difícil es la convivencia, todos quieren ser héroes”. Famosos que la han decepcionado incluyen a Alicia Marcusi: “Digamos que no me sentía bien, la conozco desde hace muchos años. Me dieron órdenes de cómo responder, qué hacer, pero esperaba que ella hiciera lo que fuera”. Pensé que era lo mejor. Sentí pena por ella”, le dieron. Mal consejo“.

La referencia es a la llamada “puerta de canna”, el escándalo que estalló durante su compromiso en Isola. En ese momento, Henger cargó Frances Monty De fumar hierba y atacar al presentador a hablar siempre del tema. En ese momento, Marcusi exclamó: “¿Has estado en todos los programas para hablar de eso de la mañana a la noche y me dijiste que hablo mucho de eso? Es una locura”. A partir de ahí algo cambió.