“Isola dei Famosi” Episodio 16 historia en tiempo real

“Un episodio es una chispa”, dice Elari Blasey después de ver el video.

Con respecto a Palapa, Alvin informa que Blind está de vuelta en el juego, pero Guendalina estará fuera por unos días para algunos chequeos.

TV y… Marialaura

Ilary cierra transmisiones de TV, que transmitirá una entre Edoardo Tavassi, Lory Del Santo, Marialaura De Vitis y Marco Cucolo en Playa Sgamada. Marialaura y Edoardo son rescatados por el público.

Marco llegará a Playa Sagada.

Quien le da un beso de Judas a Roger.

Antes de saber quién tendrá que irse de Palapa, Ilary envía un clip sobre Marialaura y un resumen de lo que pasó entre ella, Alessandro y su madre Carmen y sobre la opinión pública de sus marginados, dado su interés continuo en Alessandro, o que ella es equivocado.

Luego llamó a Alessandro, Marielura y Carmen y le preguntó a esta última qué piensa de la niña: “Marialura dice cosas que se pueden compartir totalmente como si fuera yo. Es Carmen quien habla, probablemente es inteligente y quiere enamorar a Alessandro”. amor… pero igual sé si esto está mal.” Marialaura responde: “Aquí en la isla se caen las máscaras, las verás solas y… solo queremos a Carmen”. Por su parte, Alessandro quiere aclarar: “Para evitar esta tarántula, me aclaré y dije que no quería cruzar ciertos límites con nadie mientras estuviera en la isla… solo amistad, tal vez más adelante”. Desde el estudio de Luxuria golpea Marialaura preguntándole qué tiene en común Alessandro con el ex Paolo Brosio: “generosidad, altruismo y riqueza del alma”, responde Pupa sin caer en la trampa.

Tentación por Carmen

Luego, Carmen es enviada a la guarida de la serpiente y todos los días se sirven jabón, champú, tinte para el cabello, una ducha caliente y un plato de espaguetis hasta el lunes. Pero con una condición: tendrá que

Aceptando la cohabitación en una choza entre su hijo Alessandro y Marillaura de Vitesse,

sin que nadie se acerque a ellos. Después de un momento de vacilación, Carmen aceptó.

Roger extraña a Estefanía

Roger extraña mucho a Estefanía. Ilary muestra un video que resume los sentimientos de Roger por la modelo, quien actualmente se encuentra en Playa Sgamada, y ha cambiado de opinión y de sentimientos por él desde que habló con Laura. Ella está muy decepcionada por las cosas que le han contado sobre Roger, quien mientras tanto le envía un mensaje para proclamarle su amor y decirle cuánto te extraña.

En Playa Sajamada

Con respecto a Playa Sgamada Ilary, se entera de que los sgamadi, que se hacían llamar Tatanka, quieren desafiar a sus compañeros que quedan en Palapa. Luego le pide a Estefanía que suba al bote y le lleve el collar a Roger, quien la está esperando en la guarida de la serpiente.

Prueba el líder

Al retar solo a Mercedesz y Marialaura, Carmen sufre ataques de pánico y Lori tiene problemas físicos. Con las manos y los tobillos atados, tienen que gatear empujando la pelota con la cabeza.

vince marialaura

quien gana inmunidad y puede nominar a un marginado para ser enviado directamente a la nominación.

Ella eligió a Lori del Santo.

El enfrentamiento entre Roger y Stefania

En la guarida de la serpiente, Roger Estefanía espera, pero no sabe que ella lo alcanza para devolverle la cadena que le dio: “He decidido terminar la relación pero creo que él no lo sabe”, dice el ex. Miss Universo Argentina.

Antes de que los dos comiencen a hablar, Ilary envía un clip que resume lo que Laura le dijo a Estefanía sobre Roger, cómo se comportó con Beatriz, cómo es un gran estratega, quiere ganar y eso es aprovechándose de cualquiera, incluida ella. Roger se sorprende.

“Cuando te dijeron que eligieras, dijeron que deberías pensarlo. Pero la respuesta es: Beatrice vino aquí, ella te amaba, hiciste este programa sabiendo que ella vendría aquí. Me pusiste en medio de una historia incómoda donde Yo no, no tengo nada que ver, solo sabía que Beatrice vendría”, dice Estefanía visiblemente molesta.

“Realmente te extrañé y de hecho traté de enviarte un mensaje de texto sin dejarme ver…” Ilary se burla de él diciéndole que no está tratando de negar las acusaciones de Estefanía: “Pero la persona que me envió también cambió de opinión. Cuando yo intentó besarla ella seguía diciendo que no y esperando la cámara”, y Elari respondió: ‘Entendido, se te ocurre una estrategia de Estefanía en la que, sin embargo, también has participado’.

Refiriéndose a las palabras de Laura, Roger agrega: “Pues Laura, créetelo. Antes de empezar, te conté sobre mi ex y que ella estaría en el estudio. No vine aquí a visitar a su amiga, ella fue la primera en digamos vamos a jugar esa cosa del amor que le encantó al público. Poco a poco. Yo la amaba más, le dije todo, no sé nada de ella. Estefanía respondió: “No soy tonta y ahora puedes volver a jugando sucio solo .. no lo soy. Ya no te elijo. Como hombre lo extrañas mucho y tienes que madurar”, y decidió devolverle el modelo que le regaló la semana pasada.

Roger se va. Mientras tanto, en el estudio, Beatriz, que ha escuchado todo, dice que está convencida de que Roger todavía la quiere.

Roger se va. Mientras tanto, en el estudio, Beatriz, que ha escuchado todo, dice que está convencida de que Roger todavía la quiere.

Experiencia adicional: Tatanka vs. Palapa

Ilary muestra un pasaje que habla de la paz y la armonía que se ha encontrado

Entre Edo y Nicolás:

“Somos opuestos que se atraen”, dicen los dos, quienes después de discutir las últimas semanas ¡parecen más unidos que nunca! Y Vaporidis agrega que una vez que termine L’Isola, seguirán saliendo.

Luego se anunció el combate entre Tatanka y sus examigos en Palapa y Roger preguntó si quería un enfrentamiento con Laura: “No tengo nada que decir, si Estefanía quiere creerlo, está bien”.

En el desafío hay dos cofres (frutas, verduras, huevos…). La prueba es hora hondureña y en la primera ronda jugarán solo mujeres. Laura, Lecia y Fabrizia desafían al equipo sumergido en Playa Renovada formado por Carmen, Mercedes y Marialaura. para

Ganó el equipo Laura, luego Tatanka.

Pero Roger quiere desafiar a Clemente, entregando una piña y dos huevos, incluso si lo que está en juego es más alto y está hecho de “honor”. Vicente Clemente.

Roger se lesionó en el pie

La envían en helicóptero al hospital de la isla.

mercedes bisagra

Ilary envía un clip en el que Mercedesz habla sobre el incidente de su madre Eva y su relación conflictiva, lo que ha resultado en que los dos no se escuchen ni se hablen durante dos años. Antes de partir hacia la isla, parecen haberse reconciliado. Mercedes le preguntó: “¿Estás segura de que quieres que me vaya?”. Gracias al accidente, la niña restableció las relaciones con ella, lo que -a pesar de su estado de salud- la impulsó a marcharse y afrontar el maravilloso viaje por la isla. Para Mercedes, hay un mensaje de video de su madre animándola y diciéndole que no ve la hora de volver a abrazarla. “Estaba feliz de irme con el corazón más ligero, a pesar del accidente. Tenía renovadas esperanzas de encontrar una relación que ya no existía. El día que supe del accidente me arrepentí, pero sé que existe. Fueron impulsos”.

Mientras tanto, Nick también es acusado y muchos comienzan a verlo como un estratega, pero él lo niega.

Prueba el beso de apnea para mercedes y eduardo

Entre los dos, la comprensión y el sentimiento parecen crecer día a día y todos están de acuerdo, como muestra un clip. La presencia de Mercedesz parece haber hecho que el náufrago encontrara el truco. Sin embargo, el espíritu de la isla decidió probar a los marginados para probar su afinidad. Efectivamente, Edoardo y Mercedesz tendrán que enfrentarse a un reto: tendrán que besarse en apnea durante al menos dos minutos y, a cambio, conseguirán una cama cómoda… Pero Mercedesz no puede y estalla. en la risa mucho antes.

Retransmisión de Flash TV en Playa Sgamada

Ilary anunció a la sgamadi Fabrizia Santarelli, Clemente Russo, Laura Maddaloni, Estefania Bernal y Licia Nunez, que a través de la televisión rápida, uno de ellos tendría que regresar a Italia y pedirles a cada uno que haga un llamado al público para que se mantengan en su juego. . La única persona que quiere irse es Lykia.

. Laura debe abandonar la isla.

prueba de líder masculino

En un reto de serpientes hondureños Eduardo, Nick y Alessandro. Aunque tengan las manos y los tobillos atados y sea la tarea de llevar el balón a portería empujándolo con la cabeza.

Alejandro gana

Que luego se vuelve inmune y tiene que nombrar a alguien.

nombre de Nick

. Marialuara y Alessandro son los nuevos líderes.

nominación

Nick y Laurie del Santo ya han sido nominados porque fueron elegidos por los dos nuevos líderes. Roger no puede ser votado porque estaba lesionado. Luego está el sistema inmunológico, por lo que hay algunos naufragios para mencionar. Selecciones ciegas, Carmen y Nick Nicholas. Eduardo Ciego. Después de ser elegido (ciego), Nicholas recibe una carta de la persona que ama que le revela su nombre a Ali. Lee un fragmento llorando y luego pregunta si puede terminar de leerlo él mismo. “Es la idea más feliz que tengo. Tengo ganas de superarme gracias a ella…”.

Le toca a Lori del Santo que contrate a los ciegos. Entonces es el turno de Mercedes, quien elige a Nicolás.

Los Traders son Laurie, Nick y Nicholas, votados por Alessandro y Marillaura, el cabecilla, y también ciego.

Alvin informa que la radiografía de Roger no mostró una fractura sino un esguince en el pie. Sin embargo, su estancia en la isla aún está en duda. Mientras tanto, Marco aterriza en Playa Sajamada y recibe un feliz cumpleaños de parte de su hermana en el estudio.