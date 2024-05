Eurovisión 2024, tras la eliminación de Países Bajos, los resultados de las votaciones del jurado en cada país cambian. de este modo

Los espectadores holandeses aún pueden votar en la final y el resultado del jurado holandés sigue siendo válido.





después Elimina a Joost Klein para Holandaorganizar Festival de la Canción de Eurovisión 2024 Explicó cómo los votos emitidos por el jurado de cinco miembros de cada país cambiaron ayer durante las pruebas finales especialmente designadas para la votación. “Las puntuaciones del jurado, que fueron calculadas después del ensayo del viernes 10 de mayo, – Leemos en la nota – Se ha recalculado para que Holanda no consiga puntos. Por este motivo, todos los miembros del jurado deben clasificar todas las canciones del 1 al 26.“.

Por ejemplo, si los Países Bajos ocupan el noveno lugar según el jurado nacional de un país, una canción que ocupó el décimo lugar ahora ocupará el noveno lugar y recibirá dos puntos, mientras que una canción que anteriormente ocupaba el undécimo lugar ahora ocupará el décimo lugar y recibirá un punto. El público no otorgará puntos a los Países Bajos. Los espectadores holandeses todavía pueden votar en la final y el resultado del jurado holandés sigue siendo válido.

“La Unión Europea de Radiodifusión informará a todos los socios de comunicación que los Países Bajos ya no participarán – continúa el comunicado – y trataremos de cortar las líneas de la canción número 5. Pedimos que nadie intente votar por la canción número 5. Si alguien intenta votar por la canción número 5, sus votos no se contarán, pero se podrán contar cobrando tarifas a los espectadores. Países Bajos no aparecerá en el ranking“.

(Crédito de la foto: Sarah Louise Bennett/Unión Europea de Radiodifusión)