No hay medias tintas respecto de Adén y el Golán. La cantante israelí, que fue abucheada dentro y fuera del escenario del concurso de Eurovisión en Malmö, fue recibida como una heroína nacional a su regreso esta mañana de Suecia, donde sonó su canción “Hurricane” en el aeropuerto de Tel Aviv tras el tornado del 7 de octubre. El maldito día del terrorismo de Hamás contra Israel.

Aplausos y polémica para la estrella del pop de veinte años, que cuenta con más de 760.000 oyentes en Spotify. El telón ha caído sobre Malmö Luego de la polémica política relacionada con la oportunidad de que un representante israelí participara en el evento de canto, se sumó otra relacionada con la historia de este cantante, que solo tenía veinte años. El Golán fue atacado no sólo por su origen, sino también por sus relaciones con Rusia: Nació hace 20 años en Israel de padres judíos que emigraron de la ex Unión Soviética (madre ucraniana y padre letón), luego pasó la mayor parte de su vida en Moscú y obtuvo la ciudadanía rusa. No solo: Recientemente fue incluida en una lista de partidarios de la causa separatista pro Moscú.. De hecho, su nombre aparece en la base de datos gestionada por el Centro Ucraniano Myrotvorets, un sitio web consultado periódicamente en los puestos de control ucranianos, que ha llevado a la detención de un centenar de colaboradores pro Putin.