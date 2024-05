El triste partido por la Eurovisión líquida

¿Aparición de los cantantes de Eurovisión? Pero ya es suficiente, es hora de poner fin a este extremismo. Ya no podemos permitirnos regresiones basadas en estereotipos siempre idénticos. Porque la verdad es que son fanáticos. Personas que insisten en subir al escenario con falda en lugar de pantalones y tal vez con sujetador para restregarnos en la cara su supuesta sexualidad no binaria. No es un escándalo, pero qué aburrido es ver a hombres corrientes con medias rosas y sus rostros no como los de las mujeres, sino como los de los excéntricos. Como el suizo Nemo, que no cantó una mala canción y probablemente habría ganado incluso sin usar un traje de Primera Comunión que recordaba más al manga que a los derechos de los homosexuales. Pero, ¿cree realmente el irlandés Bambi Thig que nos llevará a los cultos ocultistas neopaganos para comprender el metal satánico de su Doomsday Blue? ¿Los ingleses que, con gran retraso, anhelaban algo parecido al porno suave, escucharon Mondo Bondage o vieron el programa Tubes en los años 1970? Así como España era inaudible para la banda sonora del Merry Pas Trio con sus figuras barbudas con guibières y zapatos de tacón, cuyo fetichismo es tan revolucionario como la mozzarella sobre la pizza. ¿Alguna vez has oído hablar de Lou Reed, David Buffy o Freddie Mercury? Cosas malas. Se ven obligados a asistir a un carnaval de una noche para disfrazarse de transgresores, dejando que los rayos del amanecer disuelvan la pintura grasienta y los devuelvan a la nada creativa. Porque el problema no es chocar, sino saber hacerlo. La agresión es fruto del genio, alma del arte y de la filosofía, pero también alma de la ciencia antes que el entretenimiento. La humanidad avanza a través de las transgresiones, cuánto genio se necesita para hacerlo. Los villanos son reconocibles al instante. Qué genio fue Renato Zero con sus triángulos y máscaras, que eran tan subversivos en una sociedad encabezada por democristianos, comunistas y posfascistas que pensaban todos igual sobre la moral y las costumbres. Y en cuanto a la vida sexual libre, a estos dobles se les debería decir que la mejor manera de avanzar es no venderlos a las compañías discográficas y productores de televisión que se lucran con ellos, antes de tirarlos como papel de seda al final de la temporada. Y tal vez, como ser de izquierda también es parte del estereotipo, les digamos que durante el fascismo, e incluso en el gobierno, había muchos homosexuales de traje y corbata. Que el sexo más libre, libre y fluido lo practicaban los legionarios en Fiume con Gabriele D’Annunzio, y que el símbolo de la estética homosexual era Yukio Mishima retratado por el traspasado San Sebastiano. Por supuesto, deberíamos estudiar.



Un dedo de maquillaje no basta para tapar la conformidad de estos teatrales incumplidores.