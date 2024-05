Rovazzi, la verdad sobre el robo del teléfono se vive en Instagram. ¿Quién lo hizo?

¿Le robaron el teléfono a Fabio Rovazzi? Sólo una idea publicitaria. Ayer, la creatividad del cantante sumió en el caos la ciudad de Milán, dando amplia cobertura mediática al “falso robo” del dispositivo del artista durante una retransmisión en directo en Instagram: “Se me ocurrió una idea de marketing divertida para lanzar el versión de mi dispositivo.” Una canción con Il Pagante de una manera inusual, sin esperar que pudiera crear un círculo mediático tan grande. Acabo de arreglar una cinta de la pieza que escribimos / Estaba paseando por Corso Como / Se acercó un hombre / Me pidió un Marlboro y un reloj / No sé qué hora es / Siento el bolsillo vacío / Me pararon (me robaron) / Con una moto / Ahora solo tengo un sueño / Quisiera ser como uno de ellos/ Maranza”.

Maranza, nacida de la popular muestra de baile de los 90 “Think the Way”, es la imagen honesta y los rasgos irreverentes del típico Maranza Milano: lentes de espejo iridiscentes, bolso bandolera, relojes y collares preciosos, chándal de acetato y zapatillas de deporte de diseño con contraste. calcetín estricto. Dada la cobertura mediática del robo, la idea de lanzar la canción funcionó bien.