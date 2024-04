El 1 de mayo se dieron a conocer los nombres de los presentadores del concierto: Ermal Meta y Noemí en el escenario.

Corresponderá a Ermal Meta y Noemi dirigir la edición 2024 de Concertone el 1 de mayo. Por primera vez, el evento – promovido por la CGIL, CISL y UIL – se llevará a cabo en el Circus Maximus y no en Piazza San Giovanni. El anuncio se hizo en los créditos iniciales de tg3 A las 19 horas, los artistas están invitados como invitados. Ambos cantantes se han presentado varias veces en el escenario del Concierto, pero nunca como presentadores: Noemí cantó en las ediciones de 2012, 2015, 2020 y 2021, mientras que Ermal Meta cantó en las ediciones de 2017, 2018, 2020 y 2021. Tremendo – comentó Noemí –. Es un honor para mí dirigir un concierto tan importante, hecho de música y compromiso. He asistido al concierto varias veces, primero entre el público cuando era niño y luego en el escenario como cantante. “Es una gran sensación subir al escenario el 1 de mayo como presentador en un lugar como el Circo Máximo de la magnífica Roma”. El mismo entusiasmo por Ermal Meta, quien declaró: “Es una gran emoción y responsabilidad llevar al escenario el 1 de mayo, y esta vez también como presentadora: “Estoy entusiasmada con esta nueva aventura, sobre todo porque la compartiré con Noémie, una mujer y artista a la que siempre he respetado”. Para la primera parte del concierto también actuará como coanfitrión Big Mama, quien también subirá al escenario durante una previa en directo del evento, que será retransmitida por jugando rai.

Lea también: