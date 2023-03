gracias me dejaste salir

Gran Hermano VIP 2022/2023

Antonella Fiordellisi se entera de la súplica de su madre lanzada desde su perfil de Instagram (1,2 millones de seguidores) y se mostró muy molesta: “Mamá, me dejaste salir, gracias”.

Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Gran Hermano VIP 2022/2023

antonella florecimiento de maíz Increíblemente, fue eliminada de las transmisiones de televisión luego del llamado de Instagram de su madre (usó el perfil de su hija con 1,2 millones de seguidores) y una carta abierta a Pier Silvio Berlusconi. Alfonso Signorini le permite leer el alegato de su madre y así conocer el motivo de su exclusión. Esto también revela que los dramas por los que ha estado pasando en los últimos días pueden haber sido un resultado estratégico, pues al enterarse de la atracción de su madre, Antonella Fiordelesi reaccionó con mucho cinismo: “Todo fue contraproducente, será mejor que me siente y me calle”. Entonces para la madre: “Gracias mamá, me dejaste salir”.

La reacción de Antonella Fiordelesi

Entonces Alfonso Signorini le mostró los modales de su madre Lo que de alguna manera afectó la votación, pues sus acciones fueron cubiertas por todos los diarios: “Tu madre pidió a todos tus admiradores que no te salvaran, y ahora te dejaré leer lo que escribí”. Antonella lee la carta:

“Cuando vi a mi hija, después del episodio de ayer, pidiéndoles a los fanáticos que se fueran (aparentemente le dijeron que si dejaba el juego por su propia voluntad, tendría que pagar una multa enorme), me impulsó, como madre, para implorar a sus fanáticos que no la rescaten en la televisión el lunes”. ¡Sí! Gracias mamá, me dejaste salir.

Anteriormente de la isla famosa

Antonella Fiordelesi estaba muy molesta, porque entendió perfectamente cómo resultaron las cosas: Pero si lo hizo desde mi perfil, naturalmente terminaría así. Reconocer brevemente. Luego el primero narra:

READ "Te amo bebé", Carlotta Mantovan vuelve a enamorarse después de Frizzi Gael de Donna: “Cuando era joven era el patito feo, me volvía hermoso cuando mejoraba”