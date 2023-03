Una carrera con muy poco más

El Barclay Marathon es extraño en su organización y extremo en su recorrido: este año, por primera vez desde 2017, alguien terminó

por Gabriele Gargantini

El Barclay Marathon es una carrera anual en la que los participantes intentan correr 160 km, pero posiblemente más, con un desnivel de al menos 18 000 m: como escalar, descender y ascender el Monte Everest desde el nivel del mar. están tratando de correr Porque solo unos pocos lo logran; diferencia de altura por lo menos 18.000 metros porque la carrera no se realiza en pistas ya trazadas o en un recorrido predeterminado. Para entender a dónde ir los participantes, que deben poder completarlo en menos de 60 horas, se les entrega un escaso mapa antes de partir, pero no pueden usar teléfonos inteligentes o dispositivos GPS.

El Barclay Marathon, que se lleva a cabo todos los años en el Parque Estatal Frozen Head, Tennessee, es muchas cosas juntas. Uno de los desafíos físicos más peligrosos del mundo, pero también un evento extraño, comienza cuando un hombre barbudo enciende el primero de muchos cigarrillos, aproximadamente una hora después de jugar a la caracola. Una competencia cada vez más popular, pero también un evento muy privado, sin canales oficiales y sin patrocinadores, y el costo de participación es de un dólar con 60 centavos. Una carrera difícil de puntuar y casi imposible de terminar. La noticia de este año es que alguien lo ha conseguido: la última vez que sucedió fue en 2017.

El hombre barbudo es Gary Cantrell, mejor conocido como Lazarus Lake o simplemente “Laz”. En la década de 1970, Cantrell, que ahora tiene casi 70 años, era escritor y se apasionó por los ultramaratones (carreras que se ejecutan en distancias mayores que los maratones) y los ultratours (ultramaratones que se realizan en recorridos, generalmente con una diferencia de elevación de miles de metros).

Al no encontrar mucho a su alrededor, Cantrell se dispuso a organizar ultramaratones y en 1986 organizó el primer Barclay Marathon. Maratón Porque se trataba de muchas maratones, Barclay del apellido de un amigo que murió hace unos años. Se le ocurrió la idea de hacer una carrera de montaña en las montañas de Tennessee mientras leía sobre la fuga fallida, en 1977, de James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King. Ray se había escapado de la Penitenciaría Estatal de Brushy Mountain, una prisión en el oeste de Tennessee, y en su intento de escapar a las montañas, recorrió veinte millas en más de cincuenta horas antes de ser recapturado. Cantrell pensó que podría hacerse mucho mejor.

Entre 1986 y 1995, nadie completó el maratón de Berkeley, lo que contribuyó a esto. definir Cantrell, El sufrimiento de Leonardo da Vinci. A lo largo de los años, mientras Cantrell ha organizado otras carreras igualmente exóticas y extremas, como la Backyard Ultra, las Barkley Marathons se dieron a conocer primero en el nicho de las ultrarunning de manera constante y luego aún más tarde, gracias a medios no segmentados y sobre todo gracias a el documental Barclay Marathon: La carrera que se come a sus críasHecho en 2014 y disponible en Netflix. Correr también es un tema para él Expertos en finanzasY Un libro fotográfico reciente de Alexis Berg.

A pesar de su creciente fama, la Barclays Marathon se ha mantenido fiel a sus orígenes y también este año, en su 35ª edición, ha mantenido vivas gran parte de sus tradiciones.

Sin un sitio web oficial real y en ausencia de otros canales directos, registrarse para Barkley Marathons es un poco misterioso, ya que tienes que hacer mucho y, si es posible, obtener consejos y orientación de alguien que ya lo haya corrido. Además, por cómo se hace el acontecimiento y cómo se cuenta, no es fácil orientarse entre los muchos “decir”.

Para registrarse, primero debe comprender la dirección de correo electrónico a la que desea enviar el registro, que debe realizarse en el minuto exacto (comunicando con muy poca antelación) de un día determinado. Para suscribirse a la edición de hace diez años mail tenia que ser enviado Medianoche de Navidad: Medianoche de Navidad para la zona horaria en la que se encontraba Cantrell. También se debe enviar un texto a la dirección explicando por qué desea registrarse y respuestas a una especie de cuestionario con preguntas de todo tipo, y no todas con una respuesta clara y correcta: desde “la clase de verduras más importante” hasta “ cuál sería el elemento 119 en la tabla periódica ».Este año, ella fue Hay un llamado para que el Discurso de Gettysburg se reescriba en Sawveh, un antiguo sistema de escritura chino que aún no se ha descifrado.

como Él dijo Un participante dijo: “Si no desea hacer la investigación necesaria para tratar de participar, definitivamente no tendrá ganas de participar en un concurso como este”.

Sin embargo, los criterios que Cantrell toma en cuenta para determinar quiénes son los 40 participantes no están claros, y quién sabe si están registrados al recibir lo que se conoce como una “carta de condolencias”, en la que se les advierte que “se preparen para la humillación” y “indescriptibles sufrimiento” es difícil de comparar con otros.

Los elegidos deben presentarse para salir, donde además del dólar y los 60 centavos que se requieren para pagar la entrada, la tradición les exige traer la placa de Cantrell de su estado o país de origen (Cantrell las recoge) y, según el caso, otros artículos de poco valor. En el caso de que vuelvan a la salida, los pocos que finalicen la carrera en alguna de las ediciones anteriores deberán traer una cajetilla de cigarrillos Cantrell de una determinada marca de su agrado.

En algún momento, sin previo aviso y, hasta donde sabemos, sin una razón específica para hacerlo, Cantrell toca una gran caracola: puede hacerlo en cualquier momento entre la medianoche y el mediodía del día de salida, y de vez en cuando. Del audio Los participantes tienen una hora para prepararse para partir. Desde su punto de vista, en definitiva, esto significa estar listo para salir en cualquier momento, sin saber cómo organizarse para gestionar el descanso y la alimentación previa a la carrera.

El comienzo real, en una barra amarilla algo sin nombre que marca el final del camino y el comienzo del camino donde los participantes acampan esperando que comience la carrera, es cuando Cantrell enciende un cigarrillo.

El recorrido cambia cada año, pero siempre consta de cinco recorridos, cada uno de entre treinta y cuarenta kilómetros de longitud: pero, de nuevo, dado que no existe un recorrido real, la duración depende de cómo se mueven los participantes, que a menudo toman el camino equivocado y a veces se Así como un documentalista se perdió durante horas en el evento. Algunas vueltas corren en sentido horario, otras en sentido antihorario: en el caso de la quinta vuelta, el primero en pasar decide cómo hacerlo, y los siguientes lo hacen en sentido contrario, para evitar que el segundo tenga chance de seguirlo. los anteriores a él.

Hay un sistema simple pero efectivo para que los participantes realmente recorran el camino: a lo largo del camino hay algunos libros, 13 este año, con títulos entre divertidos y sombríos, por ejemplo, “La muerte camina por el bosque”. Los participantes deben encontrar los libros en base a la información del mapa provisto al inicio y luego arrancar la página que corresponde al número que les ha sido asignado, el cual cambia a medida que cambia cada tirada. El número 1, en el primer ciclo, se asigna -desconocido en base a parámetros- al participante desde entonces un favor como un “sacrificio humano”. Entre rondas, las páginas recuperadas se entregan a Cantrell, quien las revisa todas.

Los libros y el hecho de que las carreras son una especie de prueba para la dirección extrema hacen que algunos puristas de ultra-trail lo consideren algo aparte debido a la falta de senderos para seguir, pero en general aquellos que participan en ultra-carreras conocen y aprecian los maratones de Barkley. por ser una gran aventura incluso antes de la carrera, que es una carrera, requiere una gran preparación física pero también un planteamiento mental fuera de lo común.

Sin embargo, muy pocos participantes llegan a la quinta vuelta. Muchos, de hecho, ni siquiera llegan a la tercera, que cierra la llamada “Fun Race”. La única asistencia disponible de todos modos es la asistencia mínima entre el final de la vuelta (que termina solo cuando tocas la puerta amarilla) y el inicio de la siguiente etapa: en estos momentos cualquiera que quiera y tenga tiempo puede descansar o descansar. tomar una ducha En la edición de este año hubo quienes, entre una ronda y otra, se bañaron mientras cocinaban y luego comían, y quienes optaron por dormir con la cabeza apoyada en un libro, para asegurarse de despertarse con la llegada de otros concursantes interesados ​​en abrirlo para rasgar la página.

Si alguien se retiraba y regresaba antes de terminar la gira, sería recibido con Cantrell tocando la melodía en la trompeta que se siente en funerales militares estadounidenses.

Mientras sucede, se sabe casi todo sobre el Barclay Marathon el llega Del perfil de Twitter de Keith Dunn, un ex ultra-corredor que la sigue desde hace años. Solo unos días después llegaron los informes de los participantes, quienes muchas veces les decían, como suele suceder en competencias de este tipo, que tenían alucinaciones de diversa índole.

El Barclay Marathon de este año comenzó alrededor de las 10 a. m. del 14 de marzo, con la salida de ocho mujeres y treinta y dos hombres, dos de los cuales estuvieron entre los pocos que terminaron un evento. Al comienzo de la quinta vuelta, cuatro de ellos aún estaban en carrera (un récord) e incluso tres de ellos terminaron la carrera en 60 horas. la primera Él era el francés Aurelien Sánchez, de 32 años, tardó 58 horas 23 minutos 12 segundos; En segundo lugar, pero en sentido contrario, llegó el estadounidense John Kelly, que ya había completado la Barclay Marathon en 2017. El tercero y último en completar la carrera, en 59 horas y 53 minutos, fue el dentista belga Carl Sabie. Si solo hubiera tomado ocho minutos más, no se habría considerado, ya que Cantrell es inflexible en los momentos más extremos. Sin embargo, el ganador no ganó nada, ya que no hay premios en el Barclay Marathon.

Sánchez, Kelly y Sabi se encuentran entre aproximadamente el 2 por ciento de los participantes que pueden afirmar haber completado el Barclay Marathon en las últimas tres décadas.

También este año, en una edición menos complicada por las condiciones meteorológicas, la estadounidense Jasmine Paris fue la segunda mujer en la historia en disputar una cuarta ronda.

Aparte de los casos de participantes perdidos y encontrados horas después (uno de ellos preguntó direcciones a un contenedor de basura) Además de los problemas causados ​​este año por un excursionista que movió un libro para quitarle las páginas, el Barclay Marathon generalmente está desprovisto de problemas serios, porque en cualquier caso los participantes son siempre y solo personas que saben Que estan haciendo ellos.

En general, no hay muchas críticas de que las carreras son demasiado difíciles: “Es demasiado fácil diseñar una carrera imposible y es demasiado fácil hacer una carrera que cualquiera pueda terminar”. Él dijo Anuncio de Cantrell el exterior“Lo realmente difícil es encontrar ese punto donde lo imposible está tan cerca, y ahí está el maratón de Barclay”.

