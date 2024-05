Todavía es mediodía, el golpe a Serena Bortone al aire: “No lo soporto” | Ella misma lo dijo

Son palabras duras que recibió Serena Bortone después de estar siempre en pleno día. Ella misma le dijo estas cosas.

Serena Bortoni Es una respetada periodista y presentadora italiana. Desde hace años, sus programas ocupan un espacio importante dentro de los canales Rai.

Según informó el sitio web “Di Lei.it”, apareció por primera vez en televisión con el programa “En busca de la astronomíaLuego dio sus pasos en este mundo pionero.me manda reiter“,”Ágora” Y “Hoy es otro día“, el programa emitido en Al-Rai 1, que ella todavía presenta.

Sin embargo, su carrera no se queda en el mundo de la televisión. Serena Bortone también es autora de algunos libros, entre ellos “Cerca de ti tan dulce“, que presentó en las últimas semanas. De Antonella Clerici a “Siempre es mediodía”.

Este parece ser el caso aunque No todos apreciaron la presencia de Serena Bortone En transmisión. Por ejemplo, no fue No estoy nada feliz de verla. En ese programa. De hecho, no utilizó palabras amables para hablar de Serena Bortone.

Emocionado de venir a “It’s Always Midday”

Serena Bortone no es una experta culinaria, a diferencia de quienes participan en It’s Always Midday. De hecho, ella no fue a los estudios del programa para mostrar algunas recetas al público o para cocinar algo, sino para Les presento a todos su último libro, “Hasta que cierres, cariño”.Lo cual fue recibido con entusiasmo por Antonella Clerici.

Serena Bortone también se mostró feliz de estar “siempre en mitad del día”. Uno lo confirma La publicación que dedicó a Antonella Clerici Para agradecerle por darme la bienvenida a su programa. “Gracias a la maravillosa Antonella Clerici, por el cariño inteligente con el que recibió mi novela “Hasta que cierres, cariño”.Sin embargo, parece que alguien no estaba nada feliz de ver a Serena Bortone en el programa. Tu lo confirma. Palabras llenas de desprecio hacia él..

Palabras venenosas hacia Serena Bortoni

“No la soporto, hace alarde de su ingenio en cada par de palabras que cita para mostrar su cultura, y tiene muchos prejuicios, nada especialmente arrogante para mí.“Estas son las palabras que ella dijo, Un usuario de InstagramSe trataba de Serena Bortone, después de verla en el programa “è semper donne” junto a Antonella Clerici.

todo esto paso un dia Instagram, debajo del post que publicó Serena Bortoni para agradecer a Antonella Clerici por acogerla en el programa. Allí escribí estas palabras llenas de desprecio hacia el presentador.