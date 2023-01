Noche de arte – Oficina de medios de Rai

El trabajo de uno de los estudios de arquitectura más extraordinarios del mundo: “Inside Renzo Piano Building Workshop” cuenta el documental Francesca Molteni, dirigido por Claudia Adragna y Davide Foa, emitido el miércoles 18 de enero a las 21.15 en primera vista en Rai 5 para ” Noche de Arte Con Neri Marcourier. El taller de piano de Renzo es un laboratorio, de hecho un taller a la italiana, un lugar donde se lleva a cabo la investigación, la experimentación y la producción en masa. Aquí creamos y discutimos, modelos como el pensamiento lógico se desarrollan a mano; Porque, como siempre dice Piano: “Si algo no se sostiene por sí mismo, no vale la pena el esfuerzo de hacerlo”. Trabajamos en equipo, como en un sitio de construcción: “Un sitio de construcción con ideas al lado de un sitio de construcción de manos y un sitio de construcción con piedras”.

“Logramos entrar como espectadores atentos”, explica Francesca Molteni, “uno de los estudios de arquitectura más importantes del mundo. Lo que sucede aquí es un milagro de la creación: desde los bocetos del proyecto hasta la fuerza física del sitio de construcción bajo Detrás de todo esto está la presencia de Renzo Piano, inspirador de ideas, con dos de sus mayores cualidades: ser mentor al tiempo que se distancia de un proyecto, y su extraordinaria capacidad para visualizar un problema y encontrar la mejor solución.

(Renzo Piano)

El documental muestra el método de un “taller” de piano: lo que sucede en los estudios de Punta Nave en Génova y en París, en las obras -en Europa, en Asia, en América- en las reuniones de negocios dentro del estudio, y en las entrevistas con consultores y clientes.

Cinco proyectos fueron seleccionados y seguidos durante 18 meses en varias etapas de concepción y realización: El Museo Académico de Cine en Los Ángeles, California, abre en 2021, un sitio de construcción muy representativo (la fábrica ficticia); portal de ciencia Cern en Ginebra, Suiza, aún en construcción, un sitio de construcción con alto contenido comunitario (The Science Factory); El sitio de la Ecole Normale Supérieure de Paris-Saclay, terminado en 2020, en un gran parque con alto contenido educativo (Knowledge Factory); Snf Thessaloniki General Hospital en Sparta, Grecia, sitio de construcción sostenible con alto contenido humano (The Sanitary Factory); Marunouchi Tokio Marine en Tokio, una obra de construcción tecnológica en medio de la ciudad con alto contenido simbólico (fábrica de mano de obra).

Cinco lugares diferentes, tres continentes y cinco contextos sociales y ambientales tienen poco en común excepto en la forma del taller de piano de Renzo.