¿Fedez habla de Chiara Ferragni en la canción con Emes Killa? “Dices que soy un cabrón, pero por ti no cambio”, es la frase recurrente

« ¿Estás diciendo que soy un bastardo?” “, pregunta Fedez en una historia en su página de Instagram. La pregunta está contenida en un clip de la canción “Sexy shop”, la nueva canción de los raperos de Rozzano y Emis Killa, producida por Warner Music Italia y lanzada el viernes. ver un mensaje a su ex esposa Chiara Ferragni Explorar La pieza explora la intensa y turbulenta dinámica de las relaciones y las emociones encontradas que siente una pareja, y compara el amor con un juego de azar, capaz de proporcionar éxtasis pero también destrucción.

“En los sex-shops no se hace el amor, yo estaba como ganar el premio gordo en las máquinas tragamonedas y luego me echaste. Dices que soy un cabrón, pero por ti no cambio”, dice el coro. Los dos raperos, amigos y colaboradores desde hace mucho tiempo, vuelven a cantar juntos esta canción, con la esperanza de que se convierta en la banda sonora del verano. La canción combina a la perfección dance-pop y rap. Este año, Emis Killa celebra 15 años de su carrera con el evento showcase EM15, programado para el 2 de septiembre en Fiera Milano Live. Sin embargo, Fedez está en el centro de las noticias relacionadas con la supuesta golpiza a Cristiano Iovino (las etapas del ataque se presencian en un vídeo en el que aparece el rapero) y en las noticias relacionadas con el presunto coqueteo en Mónaco GB con la joven La modelo francesa Daman Authié.