Chiara Ferragni y Fedez interrumpen las vacaciones: ‘La comida no es tan buena’

“Con las vacaciones no tuvimos mucha suerte, Leo no se encontraba bien ayer, hoy tuvo fiebre y ya no la tiene, solo tuvo tos, pero tomó la tableta”, explicó. Chiara Ferragni En una de sus historias de Instagram. El tono de voz es tranquilo pero el rostro claramente preocupado. Como todas las madres del mundo, después de todo. Se suponía que iban a ser unas vacaciones familiares cercanas para la familia Ferragnez, y ninguno de ellos ha mostrado en las redes sociales adónde han ido. Único Chiara Ferragni Unas horas antes, mostró el balcón de su cabaña ubicada en la montaña. Sin antecedentes con otros miembros de la familia. Las otras hermanas Viragni y la madre de Chiara están en Trentino.

pero para Chiara Ferragni y Videz Aquí terminan las vacaciones de Navidad. Esto no es Covid, como la propia influencer define en su historia. “Ambos son pasivos, pero dado el horror que tuvimos con Vito hace unos meses, preferimos volver a Milán y quedarnos cerca de los hospitales (ojalá no) ya que estamos un poco aislados aquí”, dicen Liu y Vittoria. . Y por último, mis mejores deseos para ellos pero también para todos: “Que todos seamos más afortunados con las vacaciones y la salud el próximo año”.