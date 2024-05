Tu trabajo, el ex stripper Fabio, está siendo un desastre: es una polémica

En el nuevo episodio de Tu trabajoAl aire Miércoles 15 de mayo en Rai1 Y lo realizó Amadeopara tomar este campo fabiorival de Molise y director de garaje, le acompaña al estudio. La esposa de Inés, gerente de un bed and breakfast. Sin embargo, el partido entre ambos comienza bien El final deja mal sabor de boca.. Veamos juntos qué pasó durante el episodio de anoche, desde el inicio del juego de paquetes hasta el final.









Afari Tui episodio del 15 de mayo: partido de Fabio

Un partido desafortunado entre sus héroes Fabio y Agnesi, que se encuentran al final de la partida con 5 paquetes azules y un paquete rojo, entre los más importantes de la carrera, valorados en 200 mil euros. Pero empecemos por el principio: con los primeros 6 tiros normales la pareja pierde entre 50.000 y 75.000 euros, pero las cifras más altas siguen en juego. La primera oferta del médico es de 33.000€ y en ese momento nos enteramos que la pareja tiene una oferta. Chica Su nombre es Joya, sobre el cual les preguntó explícitamente a sus padres. No se puede mencionar en el episodio.. Amadeus se disculpa:Es mi culpa Joya, yo la pedí.. De hecho, te dijo: “Mamá, papá ni siquiera me recuerdas”. ceroLos dos confirman y luego Fabio decide rechazar la oferta.

Hay que hacer tres trucos, pero esta vez es la mujer la que sugiere el número y en el paquete encuentran 200 euros, habiendo perdido una serie de tintos menos valiosos pero válidos”.granada“Para llevarnos a casa unos 30.000 euros. En la segunda calada, Agnesi le dice a su marido, sonriendo: “.Elegí este momento, no quiero cargar con la culpa. Sabes como… No es gran cosa, pero quién sabe… ¡A lo mejor me pide el divorcio!Amadeus interviene:¿realmente?Luego Fabio añade: “¡Lo bueno es que cuando nos conocimos él estaba disgustado conmigo y luego se casó conmigo!Agnesi explica:Estaba haciendo un striptease el Día de la Mujer en el club. ¿Crees que podría ir a conocer a alguien que hiciera desnudez? me sentí avergonzado“. El presentador se muestra escéptico: “¿También has guardado mimosas en tu ropa interior?“, ella le pidió confirmación después de escucharlo decir eso.”Me fui esa tarde y luego sucedió que en septiembre vino a buscarme. Recordé que era el chico del striptease… ¿Cómo podría olvidarlo?“, explica el interesado y añade finalmente: “Pero fue amor instantáneo, y desde ese día nunca más nos separamos.Fabio cuenta que después de un mes de noviazgo, fue a buscarla a casa para pasar el fin de semana juntos y el abuelo de Agnese pensó que era una ladrona, porque esta última no le había contado a nadie sobre la relación, y entonces: “tenía hormonas vivasY Amadeus sarcásticamente:Pero extraño. ¡¿Cómo te imaginas que un hombre que se desnuda con una mimosa en ropa interior tenga hormonas vivas?!Fabio se ríe y luego continúa el relato: “ella sigue alentando“.”¿Primer fin de semana fuera? Hijo mío, ¿qué tienes? ¿Pero, qué es esto?“, bromea la azafata antes de descubrir que cuando la pareja se lo contó a su padre, éste abandonó la habitación durante 10 minutos: “Ahora papá considera a Fabio su hijo“, confirma Agnesi.





Tu trabajo, el gran final (catastrófico)

Con salida 100 mil y 300 mil euros Tras rechazar el intercambio y la segunda oferta por valor de 33.000 euros, el competidor decidió sustituir el Paquete nº 5 por el Paquete 7 del Piamonte. En ese momento sólo quedaban 5 paquetes azules y 200.000 euros, que se perdieron al llamar a Paquetería Campania después de que también rechazaran la oferta del médico de 14.000 euros. Finalmente descubrieron que había 1 euro en su paquete y 75 euros en el paquete que cogieron inicialmente. “final impresionanteAmadeus comenta y Agnes responde:Pero estamos felices de correr el riesgo.“.Todo lo que queda es… zona de suerte: La primera elección recae en Molise, donde viven, lo cual es incorrecto, mientras que la segunda vez se centran en Basílicata, pero la zona de Fortunata es Cerdeña.









Polémica en las redes sociales

Mientras tanto, no faltan novedades en las redes sociales. Desacuerdos antes y durante la etapa Lucky Zone: “Dios mío, nunca había visto tanta positividad y alegría por no ganar nada. [parla di Agnese, ndr]“,”Siempre sardo“,”Aunque realmente quieren perder.” Y “Cada vez que veo la zona de la suerte, siempre es una de las islas.“. Algunos usuarios bromearon: “Se conformará con su propio stripteaseMientras otros piensan en el hombre que tenía 200.000 euros en su paquete:El repartidor de paquetes de Campania debe ser una muy buena persona. Pobre hombre, está aterrorizado. Pero que le pueden reprochar, no supieron jugar“, o: “Pero déjame entender: ¿Realmente has elegido tu región como región afortunada? Personas que nunca antes habían visto el programa.“,”Pues si cambias cuando hay mil mil paquetes azules en juego ya sabes cómo acabará“, Y “Nunca jugaron tan mal… Mierda.“.