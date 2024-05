Fedez y Yovino, la llamada telefónica entre ambos y la fecha trampa de la “Expedición Punitiva”: ahora el rapero es investigado

aCésar José

Rapero y mensajes tras la pelea con Iovino en el club: inscrito en el registro de sospechosos en el expediente de peleas, lesiones y golpizas. Mientras tanto, Degos arrestó a tres líderes de la afición del Milán acusados ​​de apuñalamiento

Es el tiempo intermedio La primera batalla en el “club” ¿Quién es el siguiente? Golpeando a través de Traiano debajo de la casa de Eveno Ocurrió a las 3:23 a.m. En esos minutos, Fedez y la víctima acordaron vía telefónica reunirse “Reunión explicativa”. Pero de los teléfonos móviles del rapero y de los ultras de la Curva Sud de Milán que hacen de sus guardaespaldas, en lugar de mensajes de paz, salen llamadas al combate. A medida que avanza la investigación, lo ocurrido la noche entre el domingo 21 y el lunes 22 de abril parece cada vez más un accidente. “Expedición punitiva.”

Fedez informó inmediatamente a la policía, Fue inscrito en el registro de sospechosos. En el Se abrió causa por peleas, lesiones y golpes en competición Por la Fiscal Michela Borderie. Los investigadores están trabajando para identificar a los otros participantes. Gracias por el análisis Video de pelea en discoteca (muy claro) y de estos Bajo la lluvia torrencial durante el ataque a Yovino vía Traiano. Se espera que el número de sospechosos aumente en las próximas horas. Mientras tanto, en el entorno de Fidesz, la ansiedad se filtra mucho más allá Atrevidas palabras del rapero el domingo en la Feria del Libro de Turín. El dijo que no estaba ahí En Via Traiano (pero es Las cámaras y dos guardias lo desmintieron) y tiene miniatura Ataque a Yovino. Quienes lo rodean son más cautelosos y lo dicen. La discusión no pudo haber comenzado en el salón privado de la discoteca porque Ludovica de Grisi.