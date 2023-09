Pelea y caos en el estudio.

Los años pasan sin embargo tina cebolla Ella siempre es uno de los personajes más queridos. hombres Y delgado. Gracias a su vivacidad no ha pasado desapercibida y, sobre todo, es capaz de poner episodios en cualquier momento. Finalmente, el comentarista volvió a encender la rivalidad. HelioLo cual hace sólo unos meses había manifestado su intención de denunciar, cosa que posteriormente no hizo. El caballero volvió a sentarse en la sección masculina y femenina, y Cipolari no perdió la oportunidad de discutir.

Lea también: Hombres y mujeres “Los problemas de salud pusieron mi vida patas arriba”: Revelado el drama

Todo empezó desde el “momento de la merienda” del columnista. “Tengo que comer varias veces al día”, explicó mientras alimentaba cannoli con ricotta, que comenzó a servir a la audiencia del estudio. Maria De Filippi le sugirió a Elio que era por despecho hacia él, ya que le resulta difícil acercarse a quienes comen ricota debido a un trauma infantil. Las cosas se calentaron cuando Cipolari reveló lo que sucedió detrás de escena antes de que comenzara el episodio.

Lea también: Hombres y mujeres de grave luto: Quién es el caballero que falleció

El comentarista negó haber saludado al caballero: “Los payasos están felices en casa. “Después de que hablamos de quejas y todo y más, se acercó a pedirme que le diera la mano”. Comenzó una discusión entre los dos, en un momento Cipolari dijo: “¡Quiero llamar al 118 ya!”, respondió Elio llamando. su “estúpido”.