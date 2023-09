“En mi casa todos tenemos el segundo nombre del auto. ¿mi esposo? Durante 3 años desde nuestra boda vamos a un centro de desintoxicación”.

Su segundo nombre se llama Miura, como el famoso Lamborghini coupé de 1966. “Lo usé antes y ahora lo he quitado, es confuso. En la familia, todos tenemos el segundo nombre del coche. Yo nací así y no le doy ningún peso. Para mí es como si me llamaran Francesca”, explica Elettra Lamborghini, de 29 años, al Corriere della Sera. ” Hay mucha gente que tiene apellidos importantes, no “Todos son capaces de hacer lo que yo hice. Si mi abuelo estuviera vivo, creo que estaría orgulloso de mí”.

ideas







Ocupación

Desde Riccanza de MTV hasta el primer sencillo “Pem Pem” y Got Talent de Italia, ha pasado mucha agua bajo el puente. “Si miro atrás veo que he recorrido un largo camino.

A veces debería haberme detenido y darme más palmaditas en la espalda. No me siento rico ni famoso, para mí todas las personas son iguales en esta tierra.”

Secretos del twerking

“Viví en México y Latinoamérica, hay un baile normal, no hay nada vulgar. Depende de si alguien mueve bien el culo. “Llevo medias de red, así que mi trasero no se mueve mucho. Pero cualquier cosa no es sexy. “Quien ve mis historias también conoce a otra Elektra, no tiene nada sexy en ella. Cocino, corto arbustos en pantuflas “.

casamiento

El 26 de septiembre celebró 3 años de matrimonio con el DJ Nick van de Wall, también conocido como Afrojack. “Lo celebramos en Suiza, en un centro de desintoxicación. No se permiten celulares. Comemos poco o nada”. Lo conocí en un festival, toqué para él y nos presentaron. Yo estaba concentrada en mi carrera y no pensaba mucho en casarme a los 26, o tal vez a los 36. Él es muy bueno, paciente, y encajamos perfectamente. Tranquilo. No me gusta salir por la noche, estoy cansada, muy nerviosa, no soy una chica fiestera, me acuesto temprano. Con él puedo ser yo mismo. Ver cuánta gente se va me entristece, mis abuelos llevan 50 o 60 años juntos y a mí me gustaría llegar allí también”.

Sueños

“Sin sueños no habría motivación para vivir. ¿Cómo no voy a quedarme sin trabajo? Un día, cuando tenga menos preocupaciones y sea mayor, me gustaría abrir una escuela para niños. O ayudar a perros y gatos callejeros”.