Gran Hermano, boletas de calificaciones de la tercera noche. ¿Quiénes son los nominados y cómo cambia el día de transmisión?

el Boletas de calificaciones del episodio 3 de Gran Hermano Coronan a Giselda y Rosie. Los dos, Grecia Colmenares y Vittorio, fueron nominados. Que además estaba increíblemente conservado. El público realmente no quiere saber más. Grecia Colmenares. De hecho, es el candidato menos votado de los cuatro y, por lo tanto, es candidato a ser eliminado.

El próximo episodio, el cuarto de esta edición del reality conducido por Alfonso Signorini, se emitirá el jueves 21 de septiembre en lugar del viernes 22.

Los candidatos son Arnold, Vittorio, Lorenzo y Beatriz Luzzi. Al finalizar la transmisión, el concursante con menos votos será nominado para eliminación junto con Grecia Colmenares.

Rosie Chen: Vota. Gracias por estar ahí.. Sin ella, Beatrice Luzzi y Grecia Colmenares –casualmente tres mujeres y no muy jóvenes– todos estaríamos aburridos. En cambio, discuten explícitamente la nada y provocan un debate sobre el vacío claramente motivado. Pero al menos sacuden a la audiencia. De hecho, hablamos de ellos al comienzo del episodio. Entonces podremos ronronear felices por el resto de la noche.

Aciano: Vota, te daremos la luna, solo sal. Su declaración en el Festival de San Remo habla por sí sola – “Tienes que tener 80 años o no te llamarán” – y con una bolsa de diez kilos de envidia hacia una escena musical que inevitablemente no podrá acogerla. “Cuando estoy caminando y alguien me reconoce, no creo que me reconozcan, no creo que sea el mejor en absoluto”. Por eso se enoja si no la recogen en el festival. Valsaaaah. Claramente no falta el duelo en este episodio. Ella llora y Alfonso está feliz.

Paolo: voto un poco más abajo. Critica a Santa Giselda Nostra por mirarlo al pasar, pero él se ejercita semidesnudo. Por otro lado, no es por emoción, es sólo un verano que desearía que nunca terminara. Parafraseando a Negramaros. Santa Giselda aconseja a Nostra que crea en sí misma porque es bella, buena, bondadosa e inteligente, pero también que no debe enamorarse de él. Libertad, igualdad, humildad.

Giselda: voto por Ultar. Detrás de este insoportable elogio a ella -y de su fingido amor por Mauro Corona- se esconde una gran sabiduría: se preocupa por Paolo tanto como se preocupa por un establecimiento bien equipado en la Riviera Romaña. Alfonso Signorini la trata como al alienígena Mork, pero ella también es objetivamente superior a él. Inmortalicémoslo para siempre.

Cesara Bonamisi: Como un moca calificación de uno. Inútil. ¿Conoces la Moka para preparar café en una taza? No me digas que esto es bueno, por favor. Aunque estés solo en casa, no te basta con una sola taza. Bueno, la pobre Cesara realmente no aporta nada al espectáculo. Pecado.

Alex Schweitzer y su historia que conocíamos desde hace siglos y él era pobre y cometió un error pero era pobre y de todos modos su esposa lo salvó, bla, bla, bla: voto por el sueño profundo. Estamos aburridos y no por su culpa, sino por una desafortunada elección de escritura que lo colocó en el centro de un programa en el que debería contar su historia, pero con varios años de retraso. Su historia ha sido contada en todos los sentidos y formas. Entonces, eso es suficiente. Cambia de canal. El único punto a su favor: se hace pasar por una zarigüeya cuando Alfonso Signorini, innecesariamente agitado, lo invita a tener sexo. No hace eso. Dale un lugar de poder. inmediatamente. Creo que Bersilvio Berlusconi también abrió un gran museo.

Vittorio: ¿Votar por quién? Habiendo entrado en casa como el chico atractivo que debería haber seducido también a la cinta de correr, resulta ser sólo una pista para la mesita de noche. Tiene mucho tiempo para demostrar que es un buen personaje y, con suerte, empezará a hacerlo antes de diciembre.

Angélica: análisis de clasificación. “Angélica es la clásica chica de buena familia, pero decidió alejarse de su familia para seguir a su amor”. Entonces, según Alfonso Signorini, ya no es de buena familia. Tengo escalofrío. En la casa de Gran Hermano no hay personaje que no hable de madre, padre, hermanos, tíos y parientes lejanos. Asuntos pendientes como si estuviera lloviendo. Evidentemente, ella no está exenta de esto. Esperamos escuchar más también.

Massimiliano Varese: voto por Walter Nodo. Él es el maestro de este hermano mayor, el maestro de vida y el dispensador de sabiduría. Lo veo, lo predigo y me vuelvo loco: llegará a la final porque sabe exactamente cómo van las cosas. buen chico.

Alfonso Signorini: voto para detenerlo. “¿Ves cuántas heridas abiertas hay en la vida?” En el momento en que pronuncia esta frase mientras algunos de los inquilinos derraman lágrimas por diversas experiencias, se da cuenta de su satisfacción. Hace un desastre que no entiendo ni siquiera después de 4 tragos de gin tonics. Su gestión es, como siempre, engorrosa y sobrecargada. malo. Casi peor que los momentos sociales de Rebecca Staveley. Casi dije.

Glorificando la ignorancia de los competidores: el voto Montessori. Lo que significa que estas personas deberían volver a la escuela. Y por cierto, si crees que existe una ciudad llamada Massera, eso es un problema. No es una broma divertida.