Helldivers 2 ha sido bombardeado con críticas negativas en Steam debido a la cuenta obligatoria de PSN

Buzos del infierno 2 Hoy se puso enorme Revisión de bombardeo en Steamcon más de 20.000 críticas negativas de usuarios después de que Arrowhead lo anunciara Pronto será obligatorio conectar una cuenta de PlayStation Para jugar en computadora.

Para ser precisos, en el momento de escribir este artículo se ha publicado 20.741 críticas negativas en Steam el 3 de mayo, lo que redujo las calificaciones promedio de los últimos 30 días a “promedio” con solo un 59% de críticas positivas.

Como mencionamos al principio, casi todas las reseñas se establecieron después de que Arrowhead anunciara que a partir del 4 de junio para jugar Helldivers 2 en Steam será necesario vincular una cuenta de PSN, lo que molestó a quienes no quieren crear una cuenta adicional para jugar. , aquellos que no quieran facilitar sus datos a Sony y aquellos que vivan en alguno de los más de 90 países del mundo donde no es posible crear una cuenta de PlayStation.