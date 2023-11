“Expresiones antisemitas”. Susan Sarandon ha sido despedida de su agencia de Hollywood

Entre los principales protagonistas de las manifestaciones pro Palestina en Nueva York desde el 7 de octubre, día del brutal ataque lanzado por Hamás contra Israel, Susan Sarandon Terminó siendo un torbellino para algunos. Declaraciones consideradas antisemitas. La actriz ganadora del Oscar afirmó, durante una manifestación organizada el pasado viernes, que los israelíes sienten miedo tras la mencionada masacre del 7 de octubre. “Tienen una idea de lo que significa ser musulmán en Estados Unidos”. . El hombre de 77 años ha estado sumido en la polémica. Fue despedido de Hollywood Stars Agency Utah (United Talent Agency). La noticia ha sido confirmada por Página seis.

Susan Sarandon, ganadora del Oscar por “Dead Man Walking” y estrella de “Thelma & Louise”, también cantó el coro. “Del río al mar” A través de él, los manifestantes exigen la eliminación del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado palestino que se extienda desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. También es un grito de guerra utilizado por Hamás, razón por la cual muchos lo ven como un verdadero grito de guerra. Llamamiento antisemita Destruir el estado judío.

La agencia ha estado siguiendo a Sarandon durante casi diez años. Utah atiende los intereses de otras estrellas como Johnny Depp, Harrison Ford y Charlize Theron, y de directores como los hermanos Coen, M. Night Shyamalan y Wes Anderson. La noticia corrió por los aires, debido a la gran actividad social del traductor estadounidense. De hecho, en Internet expresó repetidamente posiciones muy críticas hacia la guerra librada por Israel, publicando Acusaciones de genocidio, atrocidades y crímenes de guerra. En más de una ocasión apoyó las tesis de Roger Waters, a menudo acusado de antisemitismo.