“Fedez es terrible y violento. Gritaba: ‘Él o yo'”. ¿insecto? No leí tu mensaje” – Corriere.it

Morgan habla tras ser eliminada de X Factor: “¿Soy como Biaggi y Santoro? Hoy en día, la censura de las palabras habría sido inimaginable en aquellos días. “Está todo organizado, ni siquiera pude elegir canciones para los chicos: las expuse”.

Río inundado Morgan. Ni siquiera tan enojado. Mas que cualquier otra cosa Decepcionado De la televisión, del mundo discográfico, de los colegas y, especialmente, de la Agencia Fides. Como se esperaba Morgan fue “despedida” por Skye

y Fremantle quienes “decidieron, de mutuo acuerdo, que Terminación de la relación de cooperación. Con Morgan y su presencia en “factor X”». Nota para aclarar que “Se ha realizado la siguiente evaluación Repetición de conductas incompatibles e inapropiadas. (Las discusiones de los últimos días con Fedez, Dargen, Ambra y Michelin, editora), también fueron contra la producción y durante las actuaciones de los concursantes”.

Caliente Morgan habló de ello “Decreto Satélite”refiriéndose al “Decreto búlgaro” emitido por Berlusconi (que expulsó a Biagi, Santoro y Lotazzi, ed.), simplemente porque Los intereses han sido corrompidos Desde el lobby de shock.” Por otro lado, Sky, los tres talentosos jueces que ahora son antiguos amigos, presentador michelin Quien no pudo soportar los arrebatos (e insultos) de Morgan; Por otro lado, es un artista excéntrico del más alto calibre, quien dice claramente: “The X Factor me rogó que participara. Me pidió que hiciera Morgan.. Luego, cuando actúo como Morgan, me despide”. Está enojado porque “Me enteré del comunicado de prensa por las redes sociales.No me dijeron nada. Durante días hablaron de ello. Posible despido

Pero el equipo de producción anunció que los abogados de la emisora ​​habían presentado comunicaciones oficiales. Para el abogado de Morgan Beck expresó que el propio artista fue llamado por la producción para informarle. Morgan dice que eso es lo que más le dolió El lado humano de la historia.. “Me conocen, arruinaron mis planes de vida para hacerme participar del Factor X, saben que tengo tres hijas dependientes, desalojo, deuda excesiva. Me involucraron y luego me controlaron. Tratado sin respeto». Morgan también confirma cómo Skye se lo prometió”Protección de medios Y libre albedrío para elegir la canción. Pero nada de esto se ha mantenido”. Una diatriba que ha encontrado mucho espacio en las redes sociales: pro Morgan, anti Morgan, pro Sky, anti Sky. Entre los muchos mensajes está también el de Bogo, que es riendo… Moragin responde: “No lo vi. Creo que también quería invitarlo a ‘Factor X’… No le guardo rencor”, compartió Bogo.

difícil de entender Cómo llegamos a este punto?, de ambos lados. Primero mucho amor, luego ira. Morgan también se quejó en vivo de no poder “elegir las canciones de sus artistas” y Dargin fue acusado de venderse a la industria del entretenimiento.. “La verdad – confirma el ex entrenador – es que he socavado el equilibrio de su sistema económico, reveló Su ilegitimidadY me pidieron la cabeza comprimida. Todo empezó desde el primer episodio cuando dije que la canción de Annalisa con letra de Simonetta era mala. Que trabaja con D’Amico y Michielin. Todos son del mismo departamento.».

Es cierto que Morgan cruzó a menudo la línea. Al aire, describió a Fedez como deprimido. Luego se disculpó. Ahora revela: “Lo que le dije a Fedez fue sarcástico y autocrítico, pero detrás de escena, al final del episodio, Fue violento conmigoDijo cosas terribles. Estaba en el vestuario con mi hija de 3 años, Gritó y maldijo Diciendo: “O él o yo, deberías sacarlo”. Mi hija me dijo: “Papá, ¿por qué tienes miedo?” “Siempre pensé que Fedez era así”, añade Chico inteligenteEstuve cerca de él durante su enfermedad. “La vida es lo más importante”. READ Los hombres y mujeres del histórico protagonista perdieron a otra niña: qué le pasó

El artista ahora piensa en su país Nuevo sencillo Al final concluye con una sonrisa: “Todo esto me hace acelerar mi regreso a Al-Rai”. Y para los que preguntan Si tiene la intención de presentar una demanda “Habrá que llegar a extremos”, dice Ante el juez laboralPorque no se despide a alguien así, es alguien que quiere hacerlo”. Piensa en su pasado de “Factor X” cuando se reía con Mara Maionchi y nadie se sentía insultado. Ahora solo quiere Deja atrás esta experienciaFue una experiencia en la que nunca se sintió “bienvenido”. Fueron todos contra uno.” Pero Skye también quiere eso. Déjalo atrás. Muchas tensiones en las últimas semanas. Y piensa en la transmisión en vivo de mañana. Todavía quedan tres episodios. Morgan no será reemplazado.

