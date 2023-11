Hombres y mujeres, la reacción de Alessandro Vicenanza ante Ida en el trono: búsqueda en Instagram

Ida Platano es la nueva tronistahombres y mujeres. Aquí está la reacción de Alessandro Vicenanza ante la noticia: Primero, haz una búsqueda en Instagram.

Incluso antes de salir al aire, se difundió la noticia sobre el nuevo tronista.hombres y mujeres. El abandono de Manuela Carrero provocó la vacancia del puesto diurno de María De Filippi: una plaza anteriormente reservada a Ida Plátano. La mujer, que tiene ciertos seguidores en las redes sociales, ha encontrado una manera de vengarse. hombres y mujeres Esta vez como protagonista. De hecho, Plátano aceptó el trono, confiando en que su príncipe era un encantador.

Tras el fracaso de su relación con Riccardo Guarnieri, con quien dio un paso más hacia el altar, y la repentina separación de Alessandro VicenanzaIda aceptó ponerse a prueba nuevamente. Hay que decir que el ofrecimiento del trono llegó pocos días después de la despedida de Alejandro. Como muchos recuerdan, los dos decidieron dejar el trono el año pasado, concretamente durante este periodo. Juntos para vivir lejos de las cámaras. Aunque vivieron en diferentes ciudades durante varios meses, lograron pasar mucho tiempo juntos y su relación siempre pareció estable y sincera, pero parecía que no iba como esperaban.

Hace apenas unos días los dos se despidieron. Se desconocen los motivos, pero Ida decidió mirar hacia el futuro e involucrarse. El trono puede ser una oportunidad para elegir a la persona adecuada entre muchos pretendientes. La noticia claramente conmocionó a los fans de la ex dama, pero también a algunos de los asistentes al salón del trono. También es posible Que tanto Riccardo Guarnieri como Alessandro Vicenanza bajen la famosa escalera, incluso si las dos historias están cerradas permanentemente para Eda, o al menos eso es lo que ella piensa. Pero, ¿cómo reaccionó Vicenanza cuando supo que su exnovia había aceptado el trono? La reacción fue perfecta y fue apreciada por muchos fanáticos.

Alessandro Vicenanza: “Los momentos en que algo empieza y algo termina”

“Hay momentos en que todo cambia, cuando algo pasa, algo comienza o algo termina. En tus lecciones de vida, siempre me siento en el último asiento y lanzo cometas. Este es el pie de foto que acompaña a una foto de una Vicenanza sonriente. El ex caballero no está nada cansado, al contrario, está decidido a mirar hacia adelante y confía en encontrar a alguien especial en su futuro.

La noticia del ascenso de Ida al trono no le conmovió especialmente, por lo que también prefirió no hacer ningún comentario y no respondió a muchos seguidores. Lo que le hizo conocer el nuevo rol de su exnovia. Durante el día, María de Filipeel. “No puedes darte el lujo de traerla de regreso, ni siquiera al trono. No, vamos… ten piedad de nosotros”. Pero hay muchos que piensan así, escribió un usuario.