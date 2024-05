Taylor Swift, por eso el Eras Tour es un espectáculo diferente a los demás

Hay una palabra clave, “era”, para describir a Taylor Swift. No sólo porque eligió el nombre de su gira mundial – 152 fechas, la primera en la historia que supera los mil millones de dólares en ingresos – que abrió la etapa europea el jueves 9 de mayo en la Place de la Défense de París y llegó el 13 de mayo. y el 14 de julio en Es Cerro.

Gran superproducción de tres o

Un blockbuster de larga duración, tres horas y media de duración y más de 40 canciones en el set list, karaoke sin parar, un seguimiento de las “épocas” artísticas de Taylor, una paleta y una vestimenta diferente para cada álbum que la convirtió en una # 1 hit en los álbumes. mundo. No sólo en la música. Los conciertos del Eras Tour han sido estudiados por el Banco Central estadounidense porque impulsan la economía de las ciudades que los acogen; Una de sus declaraciones puede influir en la política estadounidense, véase su llamamiento a favor del voto que aumentó las inscripciones en el censo electoral. Si, como lo ve Madonna, la popularidad de los años 1980 y 1990 atravesó generaciones e influyó en el idioma y las costumbres de cada uno, entonces, en la era de la música sin barreras, Taylor ha amasado una enorme comunidad – la más profunda y leal – pero si no, entonces Estás indeciso, te quedas fuera y crees que es… Menos famoso que una estrella más general como Dua Lipa.

La base de fans está unida en torno a letras llenas de pistas y túneles subterráneos que conducen de una canción a la siguiente entre biografías emocionales (indagaciones famosas sobre ex famosos).) y temas globales como el empoderamiento de las mujeres y la salud mental.