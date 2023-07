Michela Murgia se casó con Lorenzo Terenzi

michelle murgia casado con lorenzo terenzi Con una ceremonia civil. Este escritor y activista se anuncia en las redes sociales con una larga publicación de Instagram. La elección se hizo a regañadientes, como ella misma admitió. También es notable el carrete del anuncio de la boda, que se lanzó con la canción de Anouk “One’s Wife” sonando de fondo, una elección no aleatoria para este título.

La larga carta que acompaña explica la elección: “Hace unos días Lorenzo y yo nos casamos por lo civil. Lo hicimos en ‘articulo mortis’ porque todos los días hay diferentes complicaciones físicas, entro y salgo del hospital y ahora no Ya no doy nada por sentado”. Murgia anunció hace unos meses que tenía un carcinoma de células renales en estadio IV, que ya no era curable.

El matrimonio de Michela Murgia “in articolo mortis”: pero ¿qué significa? Editado por el Editor de Crónicas

15 de julio de 2023

Garantía de derechos

La nueva novia explica cómo nació el matrimonio porque era la única forma de garantizar los derechos LGBT de su familia: “Lo hicimos a regañadientes: si tuviéramos otra forma de garantizar los derechos de los demás, nunca hubiéramos acudido a una herramienta tan patriarcal y tan limitado, que nos obliga a acortar una experiencia más rica y más fuerte. Mucho para representar una pareja, donde el número 2 es lo contrario de lo que somos. Su marido es Lorenzo Terenzi, actor, director y músico, graduado en el Teatro Stabile de Génova.