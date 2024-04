Gmail, poca gente conoce esta función: pero es muy útil

Gmail – PianetaCellulare.it

Pocas personas conocen esta función de Gmail: pero es muy útil y podrá ayudar a muchos usuarios a gestionar los cientos de contactos de correo electrónico que llegan cada día.

Hay millones de italianos que lo utilizan con fines comerciales. correo electrónicouna herramienta rápida y muy intuitiva que pueden utilizar tanto Computadora de escritorio o portátil Eso da teléfonos inteligentes. Son muchos los usuarios que han confiado en él a lo largo de los años. Googleespecíficamente A gmailpor sus correos electrónicos, gracias a un servicio gratuito pero también completamente profesional que proporciona la máxima garantía y un soporte adecuado.

Uno de los problemas habituales en Gmail y también en otros sistemas de mensajería de correo electrónico es el Capacidad de la cajaque suele estar lleno de mensajes y basura. Correos electrónicos no deseados. Entonces allí Correos electrónicos antiguos que ya no son necesarios Que es otro aspecto que hay que mejorar si queremos controlar siempre lo que necesitamos. Por tanto, lo mejor es deshacerse de los mensajes innecesarios, concretamente de los correos electrónicos que ya no son necesarios.

Gmail, Cómo eliminar correos electrónicos que ya no son necesarios

Eliminar un correo electrónico que ya no necesitas de tu bandeja de entrada de Gmail es muy sencillo. Simplemente dirígete al correo electrónico respectivo y Dobla el pequeño cuadrado de la izquierda.. En este punto nos aparecerán una serie de acciones que podemos realizar, entre ellas el procedimiento de eliminación. Tenga en cuenta que una vez que eliminemos el correo electrónico en cuestión, no desaparecerá de nuestra bandeja de entrada, sino que desaparecerá. Cesta.

que a menudo contiene Más de 100 mensajes Porque luego nos olvidamos de vaciarlo, como pasa con lo que tenemos escritorio Desde la computadora que contiene todos los archivos eliminados temporalmente. Este sistema nos parece muy útil porque nos permite, si borramos accidentalmente un correo electrónico, hacerlo Ve y recupéralo. Una vez vaciada la papelera, no quedará rastro del correo electrónico y por lo tanto nunca podrá recuperarse.

sí pueden Eliminar varios correos electrónicos al mismo tiempo Al mismo tiempo: simplemente marque más casillas al mismo tiempo y mueva todos los correos electrónicos que estén desactualizados para nosotros a la papelera. Un problema particular ocurre cuando Necesitamos eliminar correos electrónicos antiguos que no aparecen en la primera página. Entonces en este caso tendremos que ir a buscarlos uno por uno. Hay una manera que nos puede facilitar esta tarea.

Cómo eliminar correos electrónicos muy antiguos de Gmail

Cuando no limpiamos nuestra computadora, tenemos que buscar todos los correos electrónicos muy antiguos que queremos eliminar. Sin embargo, existe un sistema que nos facilita esta tarea: vamos a Gmail y pulsamos en el icono menú Que se encuentra al lado de la barra de búsqueda. En ese puntoO entramos en un periodo de tiempo que nos interesa Tal vez incluso Nombre futuro el contenido Y elMeta. De esta forma tendremos los correos electrónicos agrupados según estos criterios (Aquí podrás aprender cómo eliminar correos electrónicos enviados por error).

Con solo un clic podrás eliminarlos todos sin tener que buscarlos uno por uno. Pero también existe la posibilidad de crear un archivo Purificador Que elimina automáticamente los correos electrónicos antiguos especificando el período de tiempo, así como el asunto y los destinatarios. prácticamente Habilitamos la eliminación automática de correos electrónicos antiguos. No olvidemos vaciar siempre nuestra papelera para eliminarla definitivamente.