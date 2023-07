“Quieren clonarnos usando inteligencia artificial”. Miedo a la huelga de actores en Hollywood. “Nos examinan una vez y nos usan para siempre”.

Los actores de Hollywood (también) protestan porque no están siendo clonados. Por eso se sumaron a la huelga de escritores. Están luchando contra el mismo problema en la mayor movilización en 63 años: la amenaza de ser reemplazados por inteligencia artificial. La pregunta se relaciona sobre todo con actores y extras menos conocidos, que según las compañías cinematográficas de California podrían ser reemplazados por la tecnología. “Sugirieron que nuestros actores fueran autorizados, que se les pagara el día y, a partir de ahí, la compañía podría hacer lo que quisiera con la película, por el resto de la eternidad en cualquier proyecto que quisiera, sin aprobación ni pago adicional”, dijo. Duncan Crabtree-Ireland, secretario del Screen Actors Guild of American Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), cuyos más de 160.000 miembros ahora temen al mismo enemigo que los guionistas, amenazados por la IA generativa en constante mejora, que ya lo ha demostrado. puede escribir libros y artículos, sin necesidad de mucha interacción de los humanos.

Así es como las compañías cinematográficas ahorran dinero

Fue precisamente la sugerencia de las compañías cinematográficas lo que convenció a los actores de sumarse a la huelga. El escenario no es muy diferente de Joanne es horribleepisodio de espejo negro Donde los actores no tienen control sobre lo que sucede con su imagen, están completamente a merced de los productores y directores. Obviamente, se esperan grandes ahorros económicos para las empresas cinematográficas. Hasta hace unos años hubiera sido más barato pagar cientos de extras por un día de trabajo, pero la tecnología ha revertido rápidamente la balanza, con beneficios que van más allá de los beneficios monetarios. “Si se trata de una escena que es demasiado peligrosa para que la filmen los actores, con la IA puedo hacerlo de todos modos. O tal vez podría agregar extras incluso después de filmar la escena, si lo pienso”. Noticias CBS Doug Lyman, director de, entre otros actos, de SR. Y Sra. Smith. La economía ha cambiado. Hoy en día, una computadora puede hacer el mismo trabajo que un actor por menos dinero y, a veces, mejor”. En resumen, parece que los salarios que se han mantenido estables durante 10 años no están destinados a aumentar en el futuro cercano.

Doblaje italiano c. Amnistía Internacional

Esta es la misma preocupación que se ha apoderado de los actores de doblaje italianos durante semanas, luchando primero por la preferencia cada vez mayor de los espectadores por los subtítulos y ahora por la posible pérdida de los derechos de audio. “Antes de aceptar el trabajo, tenemos que firmar un descargo y ceder los derechos de nuestros votos, ‘para siempre y en todas partes’. Esto quiere decir que también puede ser utilizado por empresas especializadas en inteligencia artificial”, explicó hace unas semanas. Abre Christian Iansanti que da voz, entre otros, a Bradley Cooper, Rick Sanchez de Rick and Morty y Ewan McGregor. Según Iansanti, su voz ya había sido duplicada por Ai y utilizada en un segmento de la serie animada de Rick & Morty, incluso si era una voz para Rick en la serie, nunca fue doblada. Lo mismo le pasó a David Chevalier, la voz de Morty. “Cuando la vi, me quedé sin palabras”, explicó el actor de voz.

