Veronese con los ojos vendados tras La Bohème: “No fue idea de Sgarbi. El director manchó la ópera de Puccini »

Alberto Veronesi reivindica su elección para dirigir el estreno de La Bohème con los ojos vendados, afirmando que no se trata de un gesto político sino de una legítima protesta contra la politización de las óperas de Puccini por parte del director y escenógrafo. La manifestación de la oposición en el estreno de La Bohème en el Festival Puccini de Torre del Lago causó sensación. Y en las horas siguientes, Vittorio Sgarbi registró un gesto: “Fue idea mía y tuvo razón en seguirla”, dijo el subsecretario del Ministerio de Cultura. a impresiónSin embargo, el maestro Veronese lo desmiente: «Con todo el aprecio que le tengo, la venda es idea mía. Habíamos hablado con mi amigo Sgrbi los días anteriores sobre mi malestar y que quería hacer algo, estuvo de acuerdo en que era necesario un gesto pero nada más”. Los desacuerdos con el director Christophe Geral comenzaron temprano y, según el líder, se hizo necesaria una protesta, luego de algunos enfrentamientos, lo que acordaron juntos no fue luego trasladado al escenario. «Cuando descubrí la deriva tomó (trabajo, Sr. Dr.Estábamos la semana pasada, ensayando, y no podía echarme atrás por mi trabajo”. Veronese se opone a la politización del director de las óperas de Puccini, lo que traiciona las intenciones del autor. Le dijo a un periódico de Turín: “Para mí no puedes desacreditar las obras de Puccini, Wagner o Verdi y exaltarte como el héroe del momento”. Comprensión precisa de la situación política. No son los símbolos comunistas los que me preocupan, pero los símbolos franceses y comunistas con Puccini no tienen nada que ver. Hacer eso no es más que explotación, es una traición a su espíritu, es una tergiversación. No quiero participar en este lío”. Veronese luego recuerda su pasado político, primero de apoyo a Sala y luego como candidato de la Hermandad Italiana en Lombardía. Que el gobierno actual tenga una nueva orientación significa que los artistas pueden expresarse. más libremente frente a un sistema particular de poder.

