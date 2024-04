Motor de coche, el secreto que los mecánicos no quieren desvelar: pulsa este botón y reduce el consumo un 50% mientras aumentas las prestaciones

No hace falta mucho para ahorrar dinero mientras se conduce: aquí tienes los consejos de mecánicos de todo el mundo.

Lo que estamos viviendo en los últimos años Definitivamente no es el mejor momento que han tenido los automovilistas. De hecho, hay muchos gastos que cada uno de nosotros tiene que soportar todos los días, y esto definitivamente no es una buena noticia para quienes poseen un automóvil. Tener que lidiar con subidas de precios que son prácticamente habituales no es fácil.

Por eso hoy todos buscan La mejor manera que te permite ahorrar Cuanto más se pueda. Esto se aplica a cualquier coste que tengamos que soportar, desde el combustible hasta los peajes de las autopistas, desde el mantenimiento hasta la depreciación. Hoy, en particular, nos centramos en este último.

De hecho, muchos expertos han comenzado recientemente a cuestionar lo que parece ser un hecho. En particular, parece que L Ahorra gasolina y menos contaminaciónEs posible simplemente presionar un botón que se encuentra en casi todos los automóviles, especialmente en los de nueva generación. ¿Pero cuál es el problema?

El botón a pulsar para ahorrar y reducir el consumo

Si compró su automóvil recientemente, es casi seguro que esté equipado con empezar y detener. Pulsando un simple botón, es posible activar una función que permite que el motor se apague de forma totalmente automática cuando el coche se detiene, por ejemplo en un semáforo o en un paso a nivel. Una característica que según los expertos permite ahorrar combustible, pero ¿es realmente así?

De hecho, recientemente la gente ha empezado a decir que empezar y parar ya ocurrió. Efectos negativos en tu coche.

Discusión sobre cómo iniciar y detener

De hecho, según los expertos, arrancar y parar tiene efectos negativos, especialmente en el motor. De hecho, arrancar y detenerse constantemente, especialmente en situaciones de tráfico más denso, conducirá inevitablemente a… Desgaste acelerado del motor. Al reducir la vida útil de esta parte del coche, el consumo también aumentará, porque el motor estará cada vez expuesto a un mayor esfuerzo, haciendo que nuestro coche sea mucho menos eficiente desde este punto de vista.

Para desactivar el start/stop simplemente pulsa el mismo botón que lo activa en tu coche.