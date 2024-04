Stellantis, las patentes son raras: escapar de Italia también por la innovación

La música no cambia. A pocos días del anuncio Cierre de talleres de carrocería en Mirafiori Hasta agosto porque todavía no hay incentivos públicos (aunque el coche eléctrico 500 se vende principalmente en el extranjero y Maserati No está incluido en el soporte porque es demasiado alto), ayer el jefe del grupo en América Latina, Emanuel CapilanoAnunció un plan de inversiones de 400 millones de dólares en Argentina Para el periodo 2025-2030 porque hay “mucho potencial”. Pero si los planes de crecimiento en el extranjero y la progresiva desertificación de las fábricas italianas no fueran suficientes para revelar los planes para este stellantis (y Elkann-Agnelli) para el futuro, y ahora se añade otro elemento. Además de reducir significativamente la producción, el grupo también comenzó a abandonar Italia en el frente de la innovación.

Los datos provienen deOficina Europea de Patentes, el organismo de la Unión Europea donde se presentan las patentes resultantes de las actividades de investigación y desarrollo de las empresas. De un fabricante de automóviles como Stellantis, que se nutre del avance tecnológico y la innovación estratégica para poder competir en un mercado en rápido movimiento. Velocidades más allá de la velocidad del sonido.Se podría esperar que los funcionarios se vieran inundados de solicitudes cada año, atascando las oficinas con papeles y documentos. En cambio, como informó el periódico Corriere di Torino, resultó que el grupo liderado por A Carlos Tavares Jamal, el hombre sobrepagado que quiere conquistar el mundo, solicitó tres patentes. tres. Estas pobres cosas que eran sHasta que Lavazza lo superó, que en cambio presentó 11 casos. Ahora bien, se podría decir que incluso hacer café requiere tecnología sofisticada. Esto no está sujeto a debate. Pero, ¿es posible que una empresa automovilística multinacional produzca sólo tres patentes en un año?

Lea también: Tesla baja precios, Stellantis colapsa y se lanza Cig Mirafiori

Lugar de registro

La explicación existe, por supuesto. Pero en realidad no es muy conveniente. Esto no significa que Stellantis haya dejado de innovar, como tampoco ha dejado de crear y producir nuevos modelos. Simplemente Ya no se hace en Italia. Para ser claros, el lugar donde se registra un producto o una tecnología de procesamiento no corresponde necesariamente al lugar donde se lleva a cabo la I+D. Por eso, a lo largo de los años, Turín, por ejemplo, siempre ha superado a Italia en la presentación de trabajos, sólo superada por Milán. Lo que benefició a la capital piamontesa fue la presencia de… Grandes despachos de abogados especializados Prepare meticulosamente los documentos necesarios para la presentación de solicitudes. Pero esto sólo cambia ligeramente la esencia de los hechos.

Lea también: Stellantis se comporta peor que sus competidores: matriculaciones, cuotas de mercado y cifras punitivas

París gana

Si Turín es el corazón de la industria automovilística italiana y es también una ciudad llena de manitas que saben preparar tarjetas, ¿cómo se explican las tres exiguas patentes presentadas por Stellantis? Aquí está la respuesta. Tu quieres saber ¿Cuántas patentes ha presentado Stellantis? ¿En París? Hasta 1500Batió todos los récords y se convirtió en la empresa más innovadora de Francia, superando incluso a la industria de defensa de Safran y triplicando el volumen de pedidos realizados por su competidor Renault. Brevemente, El problema es Italia. (En total sólo se presentaron 166 patentes), y no es el deseo del grupo probar nuevas soluciones tecnológicas. Todas las pistas parecen conducir específicamente a Elkann, y no a estrategias colectivas que de paso castiguen a nuestro país. El colapso innovador de Turín afecta en realidad a toda la galaxia industrial a la que se atribuye axorEl holding familiar. También contribuyó a la importante disminución de las patentes en la región CNH Industrial, el gigante de la maquinaria agrícola con ingresos de 25 mil millones de dólares (controlado en un 27% por Exor), que presentó un 36% menos de proyectos en 2023 que en 2022, pasando de 94 a 39 solicitudes. La otra empresa controlada por los herederos de Agnelli, Iveco, con sus camiones y vehículos comerciales, presentó en cambio 33 solicitudes de patente. Números que, sin embargo, mantienen a ambas marcas en la liga Top ranking regional. A pesar del descenso generalizado. De hecho, Piamonte registró una disminución de los pedidos (441) del 9,4%, mientras que Turín se detuvo en 175 pedidos. Ya no es el sector de la automoción el que crece en innovación, están surgiendo otros sectores: además del café, la química, el aeroespacial y la defensa, con empresas como Novamont y Microtecnica.