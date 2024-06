“Vete de aquí”: Ahora te multarán si aparcas el coche en el bar, 90 euros aunque seas cliente. Ojo, pueden hacer esto por ley.

Muchos cometen este delito sin siquiera pensar en las consecuencias: esto es lo que corres si te atrapan.

Ya sabemos muy bien respetar todas las reglas. Leyes de Tránsito Básico. De hecho, sólo siguiendo las reglas podemos garantizar que no causamos ningún problema a la seguridad de nadie. Y no sólo eso: al hacerlo, también podemos garantizar que no recibes una multaEs un tema que preocupa a los automovilistas de todo el mundo, especialmente en nuestro país.

De hecho, desde este punto de vista, Italia está a punto de aprender Presión sin precedentes. Ministro de Infraestructura y Transporte Mateo Salvini Hace tiempo que se anuncian normas de circulación más estrictas y ahora, por fin, después de meses y meses de aplazamientos, estamos aquí. el Nuevo símbolo de autopista Según estimaciones del gobierno, entrará en vigor en unas pocas semanas. Su objetivo es claro: Hacer nuestras carreteras más seguras Castigar a los conductores más irresponsables (y por tanto más peligrosos).

Las cosas cambiarán, dijimos. Pero en realidad hay algunas infracciones que muchos tienden a restar importancia, pero que a menudo resultan en multas bastante elevadas. Como los relacionados con las prohibiciones de estacionamiento y las plazas reservadas: esto es lo que dice la ley al respecto.

Estacione su automóvil de esta manera y le impondrán multas muy elevadas.

Hay muchos lugares que contienen Estacionamiento reservado. Hablamos de zonas en las que es posible dejar tu coche sólo si ya eres cliente de ese lugar. Hablemos por ejemplo de lugares como yo. Cafetería Oh Restaurantespero también TiendasBancos, peluquerías y muchos otros tipos de negocios.

pero, No siempre puedes mantener la calma. De hecho, puede suceder que la policía te ponga una multa incluso si ya eres cliente del lugar propietario del aparcamiento. y eso es Un gran problema. Las denuncias son cada vez más frecuentes y muchos conductores se quejan de lo que realmente está pasando. injusticia.

Cómo evitar multas

Un caso de este tipo ocurrió cuando el conductor de un auto recibió una multa, a pesar de estar dentro del bar propietario del estacionamiento. Afortunadamente, los gerentes del bar demostraron que Solidaridad Ella se ofreció a ayudar a resolver el asunto con las autoridades.

Sin embargo, estos casos son raros. todavía puede suceder. Por eso siempre te aconsejamos que lo hagas. me doy cuentaespecialmente si quieres evitar multas realmente elevadas.