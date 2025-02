La nostalgia de jugar

Desde la vieja y gloriosa Atari, y su juego de dos paletas que rebotaban una esfera de un costado al otro de la pantalla, los videojuegos fueron evolucionando hasta que se volvieron cada vez más realistas. Sin embargo, muchas personas alegan que, junto a ese realismo alimentado por placas gráficas cada vez más potentes, se perdió algo de la esencia de la era dorada de los videojuegos.

¿En qué época sucedió esa era dorada? Depende de la edad de la persona nostálgica. Hay quienes la situarán en los años 80 -Pacman, Zelda, Out Run, Tetris, Street Fighter, Arkanoid- los 90 -Monkey Island, Civilization, Age of Empires, Final Fantasy, Half-Life, Sonic, Baldur’s Gate, Grand Theft Auto- o comienzos de los 2000, con God of War, Call of Duty, The Sims o Far Cry, entre otros.

Despuntar el vicio online

Si te gustan los juegos retro, cuentas con montones de sitios donde jugarlos. Podrás jugar directamente desde la Web y revivir la nostalgia de aquellas piezas que cambiaron para siempre la historia. Sin gastar un céntimo, podrás hincarle el diente a Baker Street Detectives, una historia de misterio y crímenes por resolver. Treasure Tales, un juego de piratas, o Secret of Amun, para internarte en los misterios del Egipto antiguo. Y no olvides ir de fiesta de cumpleaños con el colorido Pick a Pinata. Todos ellos, y otras joyas por descubrir, te darán la posibilidad de ganar dinero y divertirte al mismo tiempo: mini-juegos dentro del juego base, premios instantáneos, tiradas gratis y ese amor por las historias sencillas que hacen a juegos que perduran en el recuerdo. Solo necesitarás un navegador y un dispositivo desde el cual jugarlos, sea un PC de escritorio, teléfono o tablet con Windows, iOS, Android, Mac o Linux. Incluso podrás conectar tu dispositivo a un televisor para que la experiencia retro sea más realista aún.

La querida Nintendo

La consola Nintendo es una de las más recordadas entre los nostálgicos. Allí descubrimos el Mario Bros, el Donkey Kong o el Contra. Lo mejor que tenía eran los dos joystick, que nos permitían pasar horas de diversión con nuestros amigos. Hoy, existen sitios especializados en esta consola para jugar a los clásicos en la Web, ordenados por género.

El Mame

Otra forma extraordinaria de recordar viejos tiempos son los emuladores como el Mame, que revive las máquinas que había en los míticos salones de videojuego. Así que no solo te encontrarás con los clásicos de Nintendo y de Sega, sino incluso con los de Neo-Geo, entre muchos otros. Además, el Mame tiene versiones para todos los sistemas operativos y se mantiene siempre actualizado.

Revisar el pasado para saltar al futuro

Como vimos, hay una inmensa base de videojuegos que forman parte de nuestro pasado gamer. Justamente, muchos desarrolladores revisan estos videojuegos para crear versiones más modernas o para inspirarse en sus sistemas de juego, algunos de ellos inmortales por su éxito. De esta forma, cuando el aspecto gráfico no es lo más importante, como sucede con los videojuegos para teléfono o los independientes, el espíritu retro vuelve con más fuerza que nunca.

“Introvertido. Pionero del tocino. Defensor del café. Estudiante profesional. Devoto amante de Internet”.