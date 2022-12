Un día a la moda de Michelle Hunziker: mira dónde ir de compras

Un día de trabajo (pero también un poco de diversión) michelle hunziker. La presentadora pasó varias horas en la boutique de Milán giorgio armani. Según los rumores, él estaba allí para hacer una prueba de ropa para un nuevo proyecto. No se ha visto nada de los modelos de prueba, pero los paparazzi todavía tomaron muchas fotos de la estrella suiza.

en tiendas

michelle hunziker Llegó sonriente y soleada como siempre a la boutique Re Giorgio de Milán. Su look casual es elegante, con un abrigo gris de gran tamaño, pantalones cortos de color beige y un suéter blanco con un trabajo inspirado en la Navidad. Acompañada por dos asistentes, pasó unos minutos fuera de la tienda antes de entrar para probarse una larga fila de ropa. Tenía tanto que revisar que decidió dividir la composición en dos partes y permitirse almorzar juntos. En la tienda, Michelle no se ahorró charlas ni cortesías con los dependientes, evidentemente también curioseando los enormes accesorios expuestos en los estantes. ¿Solo trabajo o incluso un poco de compras saludables?

El rey Jorge en ocasiones importantes

Ahora conocemos al grupo. michelle hunziker Y el giorgio armani Funciona muy bien. Siempre ha recurrido al diseñador italiano para los vestidos más importantes, los que han marcado su carrera en el mundo del espectáculo. En febrero de 2022 fue lo mismo Hunziker para detectar seguidores Estar ocupado en un ensayo de moda de Giorgio Armani significa que algo importante está por sucederme en el trabajo. Luego fue el proyecto michelle es imposible, el programa donde revivió todos los momentos importantes de su carrera. Parte de la ropa que usó fue la misma que usó Hunziker en 2007 en el Hotel Ariston, con motivo de su estreno. Fiesta de San Remo.

triángulo

pero no solo ahí giorgio armani por michelle hunziker. Efectivamente, en la vida de la estrella de la pequeña pantalla también hay… Trussardi. Pero aquí estamos en otro nivel con eso. Tommaso Trussardi Como me casé. A principios de 2022 Michelle y Tommaso Hemos anunciado su separación., rompiendo los corazones de miles de fanáticos que deseaban verlos juntos para siempre. Ahora, 11 meses después de despedirse, los dos se han encontrado. Aunque solo hay fotos robadas y algunos selfies de adivinación, ya no hay dudas sobre el surgimiento del amor. ¿Más confirmación? en la tienda de ArmaniMichelle llevaba un bolso blanco al hombro. TrussardiY el como lo hizo hace unos dias aurora ramazottila hija de Hunziker. Cuando la moda habla…!

Publicaciones relacionadas