Kate y Charlotte en la final de Wimbledon. Para la princesita, esta es la primera vez: “Las carreras de elegancia son de familia”.

Esperaron impacientes y llegaron. allá familia real Estaba lejos, pero cuando llegaron, todos los ojos estaban puestos en ellos, o mejor dicho, en ellos. Kate Y charlotte Lo que volvió a dejar a todos boquiabiertos. a charlotteA los 8 años era la primera vez que llegaba a una final Wimbledon Parece muy atento al partido.

Por otro lado, la fase final del torneo, entre Novak Djokovic Y carlos alcarazEs muy emocionante ver Djokovic Tratar de ganar su octavo premio debe haber sido muy emocionante para di El Palacio de Buckingham. La princesita lució un vestido azul claro, mientras que la princesa Kate eligió un vestido verde esmeralda con un lazo negro, verde y morado, rindiendo homenaje a los colores del torneo de tenis y una vez más a la reina Isabel. Conozcamos sus detalles ropa.

Kate Middleton gana Wimbledon con un vestido verde azulado. Detalle de lazo negro: eso es lo que significa

Wimbledon, Kate Middleton y ese partido histórico saltado por orden del médico: la historia de fondo revelada solo ahora

Kate y Charlotte, todos los ojos están puestos en los futuros gobernantes de Inglaterra

Kate Middleton y la princesita charlotte Hicieron una entrada increíble, junto con Principe William Y para el primogénito Jorge. La única ausente fue la pequeña casa, LuisY mi mamá Kate “Estaba tan enojado que no podía venir con nosotros”, dijo, “quería tanto”. Para Prince George, de 9 años, esta es la segunda final de Wimbledon.

La vestimenta, en estas ocasiones, pero más en Wimbledon, es fundamental: la etiqueta exige una vestimenta formal y elegante. Kate Y charlotte No defraudaron las expectativas. Mientras que Kate lució un vestido verde claro, de Roland Mouret, combinado con un bolso de mano y tacones nude, la princesa Charlotte lució preciosa con un vestido azul floral. Tanto el Príncipe William como el Príncipe George usaron trajes elegantes, y George completó el look con una corbata del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

La futura reina de Inglaterra Kate y la princesa Charlotte demostraron que la elegancia les es innata.

Lee el artículo completo

en Leggo.it