Giorgio Locatelli, ¿alguna vez has visto a su esposa? no es nada menos que hermoso

Conocemos a Giorgio Locatelli desde hace algunos años, pero ¿alguna vez has visto a su esposa? Ella es una verdadera belleza, que sabemos de ella.

Desde hace varios años, desde 2018 para ser exactos, Jorge Locatelli Únase al elenco de los mejores talentos culinarios de la televisión: Masterchef Italia.

Aquí con los compañeros Antonino Canavaccolo y Bruno Barbieri Los concursantes son juzgados por aspirantes a chefs que participan y compiten por el título final.

El chef, basado en su experiencia adquirida después de muchos años en el extranjero, accedió a participar casi en broma, dijo su esposa. Para demostrar que sigues siendo italiano: “No pensé que la fama aquí no es como aquí, donde la gente sabe quién eres pero no se acerca. Es una locura en Italia, ahora nos tienen en todas partes: lindo, pero no estoy acostumbrado”.

Porque hace años los dos vivían en Londres, donde él se mudó hace mucho tiempo para crecer profesionalmente y de donde es ella. creativo. Pero, ¿quién es la esposa? ¿George Locatelli?

¿Quién es la esposa de Giorgio Locatelli?

plaxy cornelia extonEste es el nombre de la esposa del chef. Jorge Locatelel. Tiene 59 años y es realmente muy hermosa; Los dos se conocieron cuando el chico fue a Londres para adquirir experiencia y nuevas tecnologías. Se comprometieron en 1992 y después de tres años se convirtieron en marido y mujer, desde entonces nunca se han separado y también están unidos en los negocios. Ambos trabajan en Locanda Locatelli, El primer restaurante abrió en 2002 en Londres, seguido de restaurantes en Dubai y Montenegro.

Un amor nacido de repente, inquietante e intenso, le cuenta a Al. mensajero: “Mi esposo y yo nos conocimos porque lo volví a llamar. Después de una hermosa velada, Giorgio desapareció. Tal vez por vergüenza, o tal vez porque ya tenía un hijo pequeño. Pero él me dijo por teléfono: ‘Pienso en ti todos los días'”. día.’ No nos hemos separado desde entonces”.

el nacimiento del amor

la hermosa blake exton Muy privado, incluso el perfil de Instagram es privado. Los dos tienen una hija juntos. pizza margarita, Que se suma al hijo nacido de una relación anterior de la mujer. que le dijo a telégrafo Cómo lo conquistó: “Lo invité a cenar. En ese momento yo era vegetariano y preparé vegetales invisibles que nunca había cocinado antes. Luego llené una piña con fruta, enorme. Llegó con un ramo colgante de flores marchitas después de un día en la cocina.”

pero esta claro Jorge Locatelli No le interesaba el vegetal feo, sino la belleza de la mujer. Que todavía conserva hoy: morena, busto, mujer realmente hermosa.