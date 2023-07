“Comunistas dignos de Pol Pot” – Il Tempo

cristian campigli 17 de julio de 2023

Historia surrealista. Un país íntimamente ligado por una desconocida voluntad de autodestrucción. Quien, en nombre de un ideal político, está dispuesto a pisotear todo ya todos. Incluso nuestra cultura y aquellos que se esfuerzan tanto por transmitirla. El maestro Alberto Veronese fue despedido tras el caso de Boheme con los ojos vendados. Ya no actuará en el Festival Puccini de Torre del Lago en la provincia de Lucca, ni subirá al podio en las tres funciones restantes de La Bohème.

“El presidente del Festival Puccini, que ayer me envió su carta de despido (oficialmente y con la absurda justificación de que llegaría tarde al ensayo) se quitó la máscara, – dijo el Maestro Veronese, – boicoteó el concierto inaugural del 11 de julio , además, lo siguieron cinco mil personas, porque estaba programada la interpretación del himno en Roma, obra de Puccini, mientras organizaba una fiesta bohemia donde los protagonistas apretaban los puños sobre toda la ópera, y estos no estaban escritos por Puccini. “No va, cualquiera que quiera proteger a Puccini, cualquiera que se oponga a la explotación como yo es expulsado. ¿Qué podemos deducir de esto? Que este fiel miembro del Comité de Ceremonias no tiene la intención de celebrar a Puccini, que no puede dar carajo, pero para celebrar la politica religiosa de izquierda ahora le pido al mic, desfinanciar las fiestas pero es correcto financiar arte que hace propaganda partidos politicos es correcto obligar a extras y cantantes a levantar el puño cerrado probablemente si pero luego también hay que organizar una tendencia con ideas opuestas, porque si decides hacer propaganda política, no puedes escapar de las leyes de la igualdad de condiciones. El abajo firmante, que dirigió y observó el trabajo, parpadeó, al igual que von Karajan , fue noqueado. ¿Quizás porque trató de defender a Puccini y se distanció de una dirección diferente a la acordada? “.

Alberto Veronesi señala entonces con el dedo el verdadero motivo de su despido: la política. “El comunismo, derrotado por la historia y las elecciones, está resurgiendo a la fuerza en forma de dirección operística. Y con un dictador-presidente a la altura de Pol Pot”. La posición de los hermanos italianos es muy dura. “Toda nuestra solidaridad con el maestro Alberto Veronese – afirman el diputado Alessandro Amoris y el consejero regional Vittorio Fantozzi – siempre estamos en contra de la cultura de la cancelación, a diferencia de quienes apoyan a Gairale y atacan a Beatrice Finzi por realizar una obra original, no una adaptación, señor “.