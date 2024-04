Dominica N y Kabir Bedi y el dolor de su hijo suicida: “Fracasé”

Dolor que no se va, que Grande en mi mano a hijo de siddharth, suicidio 25 años después de la trágica historia Trastorno esquizofrenia-depresivo Lo que lo impulsó a decidir dejar este mundo. “Era un genio”, recuerda su padre emocionado pero con una dignidad y compostura que honra la memoria del niño que ya no está con nosotros y que fue su padre. no pudo salvar. Esto es lo que dijo la estrella. Sandokán Se culpa a sí mismo: “Le fallé”, a pesar de la claridad de los oyentes externos que le sugirieron varias veces que de todos modos no se podría haber hecho nada. El paso de Siddharth a otra dimensión fue resultado de su propia voluntad, porque en esta tierra perdió toda su serenidad.

Siddharth Bedi se suicida, la historia de su padre Kabir en Dominica Inn

A menudo oímos hablar de él por el dolor que sentía. Grande en mi mano Y con su muerte nunca se debilitó. todavía puedes escucharlo responsable de su desaparición, que tuvo lugar en 1997, cuando sólo tenía 25 años, después de una vida difícil luchando contra los demonios de la esquizofrenia que se habían apoderado de su alma. “Soy responsable porque tenía que asegurarme de que tomara su medicación”, dijo. domingo en ante Mara Venir, diciendo que era personalmente culpable del fin que su hijo había elegido para sí. Pero lo que es muy importante es Mensaje al publico“Les digo a todos los que viven con una persona con esquizofrenia que no se rindan, porque no están solos”.

El gran dolor que trajo con ella. Primera esposa Protima BediSe casó con ella en 1968 y dio a luz a Siddharth y Pooja. con ella ella tiene buena relaciónLo cual sólo se vio reforzado cuando perdieron a su hijo a quien habían considerado Un genio en el campo de la tecnología de la información.. “La mayor tragedia de mi vida”, dijo, algo que obviamente no ha superado todavía, pero que está tratando de convertirlo en algo diferente a través de ello. contemplación.

¿Cómo superó el dolor de perder a su hijo?

Nunca se recuperó de ese drama pero trató de dar Un nuevo rumbo para su vida Lo cual sigue afrontando con gran valentía. En cierto momento, se dio cuenta de que su existencia estaba tomando un rumbo completamente equivocado y quiso corregirlo a través de la meditación. Paso a paso, pie grande en mi mano El significado de su viaje por la tierra. Que siguió sin el amor de su hijo Siddharth, vivo en su interior y en sus historias, que muestra en televisión con mucha tranquilidad aunque la herida de su pérdida sigue abierta.

“La bondad es la forma más elevada de espiritualidad”, dijo. domingo enExplicando que pudo mostrar diferentes partes de sí mismo gracias a su capacidad de participar. En su vida profesional, además del éxito arrollador que consiguió Sandokánes autor de libros y competidor muy especial en reality shows como Hermano mayor Y La isla de los famosos. Además de Mara Venere, quienes lo entrevistaron fueron Rossella Ira, Candida morfilo, Bárbara Alberti Y Katia Ricciarelli, quien se convirtió en su novia gracias a su participación en GF Vip.