Antonella Clerici entró en la casa de Maria De Filippi y la robó sin piedad: una historia impactante

Antonella Clerici entró en la casa de Maria De Filippi y se lo quitó sin ningún control. Pero eso es lo que pasó.

Antonella Clerici Es una personalidad televisiva muy querida y ha ocupado durante años un espacio muy importante en los canales Rai, hasta el punto de convertirse en una personalidad televisiva muy querida. Después de ser presentada en broma como la “Pequeña Reina”. Esto se debe a que siempre hay mucha gente que sigue sus programas de un episodio a otro. De hecho, registran cifras impresionantes en términos de audiencia.especialmente “It's Always Midday”, que es el más visto de todos los tiempos.

Y Un espectáculo que todos miran con mucho interésQuizás porque cada episodio permite al público conocer más sobre el mundo de la cocina. De hecho, “It's Always Midday” tiene aquí precisamente ese propósito.

En cada episodio de It's Always Midday, los chefs del estudio preparan platos que, mientras tanto, muestran a la audiencia, para que quienes vean el programa desde casa puedan prepararlos nuevamente. Todo esto con la presencia constante de Antonella Clerici, quien sigue minuciosamente cada procedimiento e interviene con la amabilidad que la caracteriza.

rey La amabilidad de Antonella Clerici es algo que el público aprecia mucho Él la reconoce a menudo. Pero aparentemente no es tan amigable con todos como parece. Para María De Filippi, por ejemplo, fue “cruel”.

Dos reinas de la televisión

Siempre ha existido una cierta rivalidad entre Antonella Clerici y Maria De Filippi, alimentada también por el hecho de que Ambas son reinas de las cadenas de televisión donde presentan sus programas..

Maria De Filippi es en realidad la reina de Mediaset, ya que presenta varios programas que dominan en términos de audiencia. ¿Quién sabe si esta es exactamente la razón? Antonella Clerici se lo “robó” a Maria De Filippi. Pero eso es lo que pasó.

Invitada de Lorella Cuccarini en “Midday è Semper”

Recientemente Antonella Clerici Se “robó” la protagonista del programa de Maria De FilippiLo que la llevó a participar en un episodio de “Siempre es mediodía”. La persona en cuestión es Lorella Cuccarini, profesora de canto de Amici.

En los últimos días, Lorella Cuccarini fue invitada en un episodio de It's Always Midday, donde también parecía divertirse mucho. Así lo confirma la foto tomada de Antonella Clerici con Lorella Cuccarini en el set del programa. Lo que hizo Antonella Clerici claramente no fue un “robo”.