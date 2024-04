Chi Tempo Chi Fa y el drama de Franco Di Mare y las acusaciones contra Ray

Invitados, entrevistas y polémica: lo que pasó en el episodio del domingo 28 de abril del programa que conduce Fabio Fazio

Invitados, reflexiones, entrevistas, música, entre actualidad y espectáculo, y una buena dosis de exabruptos polémicos le dieron vida. Episodio dominical, 28 de abril de 2024 a Como está el clima. Como es habitual, en la sala dominical se turnaron numerosas personalidades del mundo del espectáculo, la cultura, la información y la ciencia. nueve Conducido por Fabio FazioAdemás de la asistencia constante Luciana Letizito Y Philippa Lagerback.

Cómo está el tiempo Drama Franco Di Mare: “Tengo un tumor muy malo” Luego las acusaciones contra Ray

“Me temo que estás viendo señales de algo. Este pequeño tubo que pasa por mi cara está conectado a un respirador automático que me permite respirar fuerte pero aún me permite estar aquí. Me compré un Mesotelioma, un tumor muy malorelacionado con la presencia de amianto en el aire. La apariencia del franco di mare Respecto a Fabio Fazio para hablar de su libro Palabras para decirloel público que siguió Che Tempo Che Fa este domingo quedó muy impresionado y descubrió El drama que enfrenta el conocido periodistaCorresponsal de guerra y presentador de varios programas de la Rai, resultó herido Cáncer que actualmente no se puede tratar, y asociado con el amianto. De hecho, él mismo lo explicó diciendo: “Lo consigues porque respiras partículas de amianto. Sin darnos cuenta: las fibras de amianto son 6.000 veces más pequeñas y ligeras que un cabello. Una vez liberado en el aire, no se deposita en el suelo, sino que uno lo inhala sin darse cuenta. Tiene una vida útil muy larga, puede esperar hasta 30 años y, cuando aparece, lamentablemente, suele ser demasiado tarde. Así, las esperanzas no terminan, pues las esperanzas todavía existen y la búsqueda continúa. No es cierto que mañana no haya posibilidades, no en este momento. Esta noche estoy aquí para celebrar la idea de que existe una solución que aún no se ha descubierto pero que probablemente se descubrirá”. Y añadió:“He vivido una vida hermosa. Los recuerdos que tengo están llenos de vida. No quiero petrificarme en torno a la idea de la muerte sino en torno a la idea de que hay vida, incluso cada día. Lo siento mucho por descubrirlo sólo ahora, no es demasiado tarde, no ha terminado. Como dijo Boskov, el partido termina cuando el árbitro hace sonar su silbato, y mi árbitro aún no ha hecho sonar su silbato.“. Pero al final de la entrevista, a petición del presentador, De Mare señala con el dedo a quienes lo abandonaron apenas se descubrió la enfermedad y sin pelos en la lengua los acusa: “Todo Rai ha desaparecido.No sólo esta administración, sino también la administración anterior y la anterior. Puedo entender que hay razones legales y sindicales, sin embargo Le pregunté a Ray sobre el estado de mi servicio, que es mi derecho., los lugares que visité, para poder intentar preguntar a las asociaciones comerciales qué hacer… ya no estaban. Si puedo entender, y no necesariamente tengo que hacerlo, que pueda haber motivos legales o sindicales, entonces lo que menos entiendo es la ausencia a nivel humano. Las personas con las que hablé por mi nombre, porque era el manager de Ray, desaparecieron y se negaron a hablar conmigo por teléfono. Como si fueras un mendigo. Ante tal situación sólo encuentro una característica: odioso“

Antonio Scurati: “Me arrastraron a una pelea de barro y quedé fuera del radar del gobierno debido a mi trabajo”.

Otro invitado, otra polémicaPoco después de las ardientes palabras de Di Mare. De hecho, fue Novi quien llegó a los estudios. Antonio Scurattiel escritor que fue objeto de su intervención en Rai Tre Antifascismo , fue prohibido, en medio de miles de controversias, en el último momento. Así reconstruye Scurati esos relojes:” La RAI me envió formularios, hay muchos si haces un contrato pequeño, no los revisaremos ahora, pero puedo decir modesto. Hay muchos formularios, los firmé y los envié de vuelta, me enviaron billetes de tren, bono de hotel, me estaba afeitando y mi bolso ya estaba listo cuando llegó la llamada de la anfitriona. Programa Serena Bortone, a quien no conocía y con quien nunca había hablado. Ella estaba desconsolada y me dijo: “Tu compromiso ha sido cancelado”. No tomé ninguna iniciativa, dije “pues ya no me quieren”, me molesté pero guardé silencio. Hubo periodistas de toda Italia que me preguntaron y yo no dije nada, y lo más peligroso para mí fue que me dijeron a cierta hora del día que Jefe de Gobierno Incluso escribió trabajo, diciendo que no sabía cómo fueron las cosas (lo que ya parece un motivo para guardar silencio, mi padre me enseñó eso), usando expresiones insultantes, tratando de ponerme en mala posición y desacreditarme, y tratando de hacerme quedar como una persona codiciosa. Ahora bien, no sé si todos los italianos todavía entienden que esto es algo que no debería suceder en un país democrático y que el jefe de gobierno, con todo el poder de su cargo, de su papel, está atacando a un ciudadano común y corriente. Bueno, esto me molestó mucho y a partir de ahí hablé para intentar restablecer la verdad de los hechos. […]Y luego ahí Cobrar dineroY está muy sucio. Es como decirle a un médico que gana dinero con las enfermedades de la gente.Pero el médico gana dinero con sus conocimientos y luchando contra las enfermedades. A lo sumo me pueden acusar de ganar dinero contra Mussolini, no con Mussolini. Me encontré envuelto en esta lucha turbia al presentar mis ideas, pero no decía nada nuevo, también porque eran ideas que me parecían intuitivas y claras, y claramente no para todos”..

Francesca Fagnani y Luciana Letzetto: La Bestia y la Bestia

esperando\en espera Francesca Fagnani En cambio, existe un formato diseñado específicamente para sus apariciones especiales, inspirado en su popular programa. monstruosQue vio la luz en noviembre antes de pasar al riego. La periodista dice estar feliz de ser invitada. Como está el clima: “Después de venir aquí, alcancé la cima de mi carrera.“Bromea y luego nos cuenta cómo consigue que sus invitados se abran con confesiones tan íntimas:”Algunos llegan a Belve con la intención de quitarse la gravilla de los zapatos, generalmente hay un camino narrativo y en cierto punto se crea esa confianza que los hace abrirse.. Vagnani luego habla de su libro de investigación, Mala, Roma Criminalque es un mapa del narcotráfico en la capital, con la reconstrucción de personajes y hechos, a partir del asesinato de Fabrizio Piscitelli Diabolik en agosto de 2018. Un hecho que, como explica el periodista, representa el momento del desequilibrio criminal de la eterna Ciudad. Saltaron para abrir otras dinámicas.

En este punto, la periodista ha terminado su entrevista con Fabio Fazio, pero le espera otro enfrentamiento, el… Luciana Letizito Ella entra preparada con un cuaderno lleno de notas y la invita a subirse a una silla frente a ella para comenzar. Entrevista entre El monstruo y el monstruoY algunas de las preguntas que se hacen son::”Cuando quieres un día libre, ¿dices que quieres entrevistar a Scurati? ¿Te mudaste de Novi a Rai, una elección editorial que va contra la norma? Estás con Enrico Mentana desde hace 12 años, ¿tienes otras opciones? ¿Pecados que él expía?”

Noemí canta la nueva canción y se prepara para el 1 de mayo

También fueron invitados al episodio del domingo 28 de abril de Che Tempo Che Fa. Raúl Bova y Rocío Muñoz MoralesCon la actriz que elogió a su pareja: “Gracias a Dios tenemos personalidades diferentes, él es mucho mejor que yo, es más valiente, es más inteligente, es muy romántico, es un hombre un poquito de otra época”. Dijo que dirigen su negocio de tal manera que siempre están presentes en casa con sus dos hijas pequeñas. “Ser padres es el mejor trabajo del mundo, Luna y Anna tienen 8 años”. La pareja se encuentra entre los héroes de la nueva temporada de Las celebridades están atormentadasAdemás, está a punto de empezar a escribir su segundo libro, mientras que Raúl Bova pronto volverá al plató de una serie internacional.

cantante Noemí En cambio, interpretó la nueva canción por primera vez en televisión.“No te necesito”, Liberado hace apenas dos días, explicó: “Esta canción es un llamado a no tener miedo de ser uno mismo, siempre hay alguien que dice: “Bien hecho…”, o personas a las que deberías perseguir, pero ¿por qué? Luego dijo que se estaba preparando para otros desafíos, incluido su debut como anfitrión: “Actuaré con Ermal Meta y BigMama el 1 de mayo en Circus Maximus, ¿asistiré? La única razón por la que acepté esto es porque de todos modos estoy interesado en la música. Entre los artistas que actuarán estarán Alessandro, Colapisi. DiMartino, Jeweler, Tananay Y luego también cantaré una mezcla de mis canciones más famosas. Será hermoso y haré lo mejor que pueda. Después del Circus Maximus, diríjase a Piazza Verona, para asistir al concierto Una Quale Centomila, con numerosos artistas en apoyo de los centros contra la violencia, antes del inicio de la gira de verano. “¡Me encanta cantar y no puedo esperar!”

