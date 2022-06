Me enseña “Mamá, yo soy así: Bésala’

Sonia Bruganelli se emociona cuando cuenta la historia de su vida con su hija Silvia, nacida de su matrimonio con Paolo Bonolis. “Ella quiere estar en las fotos en las redes sociales”, dice, “Tiendo a protegerla”.

Sonia Bruganelli Cuenta un aspecto de la vida que ha sido tocado junto a Silvia, nació de un matrimonio con Paulo Bonolis. afectado por un Problema cardíacoAl nacer, se sometió a una lobotomía cuando solo tenía unos días. Pero después de la operación, Sylvia desarrolló hipoxia que resultó en daños permanentes al motor. Una historia muy dolorosa para Sonya, quien durante años ha tratado de proteger a su hija de las injerencias que suelen propagarse en las redes sociales. Hasta que fue la propia Sylvia la que pidió “estar ahí”, aparecer. Sonia le dijo a Serena Burton durante el último episodio de Hoy es otro día. Una historia íntima durante la cual no pudo contener las lágrimas de emoción y profundo orgullo.

Fotos de Silvia Bonolis en las redes sociales

Al comentar sobre la foto de su hija publicada en su cuenta personal en Instagram, Sonya dijo: “Esa foto de ahí, ¿sabes cómo superarla? ella me enseña Porque yo no iba a poner esa foto. Muchas veces me pasa que cuando publico mis posts -posts que creo con mi otro hijo o amigos- se tiran y se quieren quedar ahí. Por otro lado, me gustaría protegerla.“.”¿Por qué crees que puedes protegerlo excluyéndolo? “le preguntó el anfitrión, a lo que Bruganelli respondió, con la voz quebrada por la emoción:No se trata de sacarlo, sino de intentar que lo aguante. A ella le gustaría estar en todo pero no puedo dársela de comer a todo el mundo. No puedo hacer eso. ¿Por qué la gente pregunta “¿Has visto la posición de la hija de Bonolis”? ¿Has visto la mano de la hija de Bonolis? y yo no quiero “.

Un gesto protector de la madre, por lo que Sonya espera proteger a Sylvia de la curiosidad a menudo intrusiva de quienes frecuentan sus publicaciones. “Silvia es hermosa y toca el contrabajo. De hecho, elegí la foto que era la más hermosa, quería darle crédito por su esfuerzo. ella me enseña “Mamá, yo soy así: acéptalo”“.